이 대통령, 초등 은사님께 카네이션 “정말 고맙습니다”…선생님 “나라를 제자리로 잡아줘서 고맙다” 화답

이재명 대통령이 15일 스승의날을 맞아 고향인 경북 안동에서 초등학교 은사와 동문들을 찾았다. 이 대통령의 모교인 삼계초등학교에서 6학년 담임을 맡았던 은사 박병기 선생님은 이 대통령에게 “나라를 제자리로 잡아줘서 고맙다”며 “끝까지 지금처럼 멋지게 해내리라 믿는다”고 말했다.

이 대통령은 이날 낮 안동의 한 식당에서 은사인 박병기 선생님과 삼계초등학교 동문들을 만나 오찬을 함께했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면브리핑에서 밝혔다. 이 대통령은 과거 여러 차례 박병기 선생님에 대한 감사와 존경의 뜻을 밝혀왔다.

동문들은 식당에 도착한 이 대통령을 따뜻한 박수로 맞이했다고 안 부대변인은 전했다. 이 대통령은 선생님에게 “건강하시죠?”라고 안부를 건넸고, 동문들에게는 “옛날이나 지금이나 하나도 안 변했다”고 인사했다.

이 대통령은 선생님의 가슴에 카네이션을 달아준 뒤 “선생님, 정말 고맙습니다”라고 말하며 꼭 안았다. 박병기씨는 “이런 자리를 마련해줘서 정말 감사하다”며 “오늘 정말 행복한 날”이라고 말했다. 이 대통령은 박씨, 동문들과 함께 불고기, 두부김치, 배추전 등 음식으로 오찬을 함께하며 학창 시절 추억과 서로의 근황에 대한 이야기를 나눴다.

한 동문이 “선생님, 저 기억하세요?”라고 묻자 선생님은 “세월이 지나 혹시 못 알아볼까봐 졸업앨범을 다시 펼쳐보고 공부하고 왔다”고 답해 웃음이 터지기도 했다. 박씨는 “정말 감격스럽다”며 “어떤 선생님이 이런 영광을 누릴 수 있을까 싶다”고 눈시울을 붉히기도 했다.

박씨는 이 대통령에게 “나라를 제자리로 잡아줘서 고맙다”며 “가는 곳마다 ‘이재명 잘한다’는 이야기가 많이 들려 기분이 참 좋다”고 말했다. 박씨는 또 “끝까지 지금처럼 멋지게 해내리라 믿는다”며 “고향의 발전을 위해서도 각별히 힘써달라”고 당부했다.

이 대통령은 “선생님께 다시 한번 감사드린다”며 “친구들도 이렇게 함께해줘서 정말 반갑고 고맙다. 좋은 세상에서 모두 건강하게 잘 살아가자”고 인사를 전했다.