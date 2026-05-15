폐기물업체 금품 받은 울산시 공무원 징역 6년···법정 구속

폐기물 관리업체로부터 수천만원을 받은 혐의로 기소된 울산시 공무원과 전 울주군수 특별보좌관에게 실형이 선고됐다.

울산지법 형사11부(박동규 부장판사)는 15일 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 등 혐의로 재판에 넘겨진 울산시 공무원 A씨에게 징역 6년과 벌금 8700만원을 선고하고, 8500만원 추징을 명령했다.

A씨는 2015년부터 2023년까지 울주군청과 울산시청에서 환경 담당 공무원으로 일하면서 폐기물 처리업체로부터 업무 자문의 대가로 8500만원을 받은 혐의로 기소됐다.

A씨는 해당 업체가 형사사건으로 수사를 받게 되자 진술할 내용을 조언한 것으로 드러났다. 해당 업체 관계자들이 새로운 업체를 설립하려고 하자 관련 행정 정보를 준 것으로 밝혀졌다.

재판부는 “피고인이 공무원의 책임과 의무를 간과한 채 뇌물을 받아 공무의 공정성이 크게 훼손하고, 먼저 돈을 요구하기도 했다”며 “그런데도 피고인은 이해하기 어려운 변명으로 일관하면서 전혀 반성하지 않아 엄벌할 필요가 있다”고 양형 이유를 밝혔다.

이날 재판에선 같은 폐기물 관리업체로부터 금품을 받은 전 울주군수 특별보좌관 B씨에겐 징역 2년과 벌금 2200만원이 선고됐다. 재판부는 2100여만원 추징도 명령했다.

B씨는 2023년 울주군수 비서 업무를 하는 별정직 공무원으로 일하면서 해당 업체로부터 2100만원 상당을 받고 사업 편의를 봐줬다.

A씨와 B씨 모두 관련 수사를 받으면서 구속됐다가 보석을 허가받아 풀려났지만 1심에서 실형이 선고되면서 법정구속됐다.