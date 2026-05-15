보은 ‘팥’ 경주 명물 ‘황남빵’ 원료 된다…보은군, 황남빵 속 재료 공급 계약

충북 보은에서 생산된 팥이 경주의 명물인 황남빵의 속 재료가 된다.

보은군은 15일 산외면 행정복지센터에서 보은군 팥작목반과 황남빵이 ‘황남빵 원료 팥 계약재배·수매약정’을 체결했다고 밝혔다.

농민들이 올해 납품할 계약재배 물량은 35t이고, 계약재배엔 14농가(재배면적 약 30㏊)가 참여한다.

앞서 3월 18일, 보은군과 황남빵은 업무협약서(MOU)에 서명했다.

보은군은 안정적 팥 생산·공급 체계 구축 가공용 팥 품질 향상 기술 지원, 지역 농가 계약 재배 확대 등에 힘쓰고, 황남빵은 팥 종자 보급·유통 지원, 생산물 전량 수매 등이 협약의 주 내용이다.

김범구 보은군 스마트농업과장은 “황남빵 본고장 경주의 박경종 전 경주시농업기술센터 농업기술과장이 강사로 나서 수매약정 체결 전에 교육도 진행했다”며 “황남빵 전용 팥의 특성과 생육단계별 관리 방법, 병해충 방제 요령 등을 교육했다”고 말했다.

황남빵은 1939년 경북 경주 황남동에서 창업해 87년째 이어져 오고 있다. 국내산 팥이 주재료로 해마다 팥 300t 이상을 사용하고 있다.

앞서 지난해 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 황남빵을 선물해 화제가 되기도 했다.