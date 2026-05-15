루비오, ‘마두로 체포룩’ 모르쇠 해명…“내가 먼저 사, 그가 날 따라한 것”

나이키 테크 ‘베네수엘라’ 모델 입고 방중 “어떤 메시지도 없었다” 도발 논란 선 그어

마코 루비오 미국 국무장관이 중국 베이징 방문길에 대통령 전용기 에어포스원 기내에서 입은 ‘나이키 트레이닝복’ 차림과 관련해, 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 겨냥한 메시지가 아니라고 선을 그었다.

15일(현지시간) AFP통신에 따르면 루비오 장관은 NBC뉴스 인터뷰에서 자신의 복장 논란과 관련해 “그(마두로)가 나를 따라 한 것”이라며 “내가 더 먼저 갖고 있었다”고 말했다. 이어 “그가 그 옷을 언제 샀는지는 모르겠다”며 “중요한 건 그냥 편한 운동복이라는 점”이라고 덧붙였다.

대중 강경파로 중국의 제재까지 받았던 루비오 장관은 방중단 포함 사실만으로도 주목을 받았다. 그가 올해 1월 마두로 대통령 체포 당시 입었던 회색 나이키 ‘테크 플리스’와 유사한 차림으로 에어포스원에 탑승한 모습이 공개되면서 온라인에서 화제가 됐다.

해당 복장은 온라인상에서 이른바 ‘마두로 체포룩’으로 알려진 옷이다. 스티븐 청 백악관 공보국장도 자신의 엑스 계정에 루비오 장관 사진을 올리며 “루비오 국무장관이 에어포스원에서 나이키 테크 ‘베네수엘라’ 모델을 입고 있다”고 언급했다.

중국 온라인에서는 이를 두고 미국이 중국을 도발하려는 의도가 담긴 것 아니냐는 반응이 이어졌다. 웨이보의 한 군사 분야 인플루언서는 “루비오가 일부러 마두로가 미군에 납치됐을 때와 같은 옷을 입고 에어포스원에 탑승했다”며 “적의가 가득하다”고 주장했다.

하지만 루비오 장관은 “어떤 메시지도 없었고, 사진이 찍히는지도 몰랐다”며 “그냥 편한 옷일 뿐”이라고 거듭 강조했다.

쿠바계 미국인인 루비오는 중남미 좌파 정권에 강경한 입장을 보여온 인물로, 지난 1월 3일 진행된 마두로 축출 작전의 기반 마련에도 관여한 것으로 알려졌다.