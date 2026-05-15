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정성호 법무 “박상용 검사, 추가 감찰 후 한꺼번에 징계 방안 검토”

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본문 요약

정성호 법무부 장관이 박상용 인천지검 부부장검사에 대해 추가 감찰까지 거친 뒤 한꺼번에 징계하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

정 장관은 15일 광주 국립5·18 민주묘지에서 기자들과 만나 " 다툼의 여지도 있기 때문에 법무부 감찰관실에서 다시 기록을 보고 있다"며 "인천지검에서 감찰하는 사안도 있기 때문에 두 건을 같이 모아서 진행하는 게 낫지 않겠느냐는 검토를 하고 있다"고 말했다.

대검은 지난 12일 박 검사가 쌍방울 대북송금 수사 당시 다른 사건의 수사를 언급하며 부당하게 변호인을 통해 자백을 요구한 점, 수용자를 소환 조사했음에도 수사 과정 확인서를 작성하지 않은 점, 음식물 또는 접견 편의를 정당한 사유 없이 제공한 점 등이 인정된다며 박 검사에게 정직 2개월의 징계를 내려달라고 법무부에 청구했다.

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정성호 법무 “박상용 검사, 추가 감찰 후 한꺼번에 징계 방안 검토”

입력 2026.05.15 16:16

수정 2026.05.15 16:27

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  • 이창준 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“국정조사 아닌 야당 청문회·언론에 출연

정치적 견해를 밝힌 부분도 같이 보고 있다”

정성호 법무부 장관이 15일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 참배한 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스

정성호 법무부 장관이 15일 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지를 찾아 참배한 뒤 발언하고 있다. 연합뉴스

정성호 법무부 장관이 박상용 인천지검 부부장검사에 대해 추가 감찰까지 거친 뒤 한꺼번에 징계하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 박 부부장검사는 쌍방울 대북송금 당시 부적절한 방식으로 수사했다는 혐의로 정직 2개월의 징계가 청구된 상태다.

정 장관은 15일 광주 국립5·18 민주묘지에서 기자들과 만나 “(박 검사에 대한 징계 청구는) 다툼의 여지도 있기 때문에 법무부 감찰관실에서 다시 기록을 보고 있다”며 “인천지검에서 감찰하는 사안도 있기 때문에 두 건을 같이 모아서 (징계를) 진행하는 게 낫지 않겠느냐는 검토를 하고 있다”고 말했다.

대검은 지난 12일 박 검사가 쌍방울 대북송금 수사 당시 다른 사건의 수사를 언급하며 부당하게 변호인을 통해 자백을 요구한 점, 수용자를 소환 조사했음에도 수사 과정 확인서를 작성하지 않은 점, 음식물 또는 접견 편의를 정당한 사유 없이 제공한 점 등이 인정된다며 박 검사에게 정직 2개월의 징계를 내려달라고 법무부에 청구했다.

정 장관은 “박 검사가 국회에 적법한 국정조사엔 의하지 않고 야당이 주최한 유사 청문회에 가서 여러 가지 발언을 했고 언론에 출연해서도 다양한 정치적 견해를 밝혔는데 그런 부분도 같이 보고 있다”고 밝혔다.

정 장관은 이날 구자현 검찰총장 직무대행, 법무부·검찰 간부들과 함께 5·18 민주화운동 당시 계엄군의 총에 맞아 숨진 고 박현숙 열사와 시민군 황호걸 열사의 묘소를 참배했다.

법무부와 검찰 지휘부가 5·18 묘소를 찾은 것은 이번이 처음이다. 정 장관은 “오늘날 우리가 누리는 자유의 뿌리이자 법치의 토대인 오월 정신이 국민의 삶 속에서 온전히 꽃피울 수 있도록 법무행정 전 과정에서 정의와 공정의 가치를 온전히 실현해 나가겠다”고 말했다.

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