민주 조승래 “조작기소 특검법은 이미 정리된 이슈… 선거 본질 아냐”

조승래 더불어민주당 사무총장이 15일 이재명 대통령 관련 사건의 공소취소를 가능하게 한 ‘윤석열 정부 조작수사·기소 특검법’에 반대 여론이 높다는 여론조사 결과를 두고 “조작기소는 이미 정리된 이슈”라고 말했다.

조 사무총장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “정리된 이슈를 굳이 왜 여론조사 항목으로 포함했는지 이해할 수 없다”라며 이같이 말했다. 앞서 민주당은 지난 2일 이 대통령 사건을 공소취소할 수 내용을 담은 조작기소 특검법을 원내지도부 명의로 발의했지만, 당 안팎의 반발이 거세지자 6·3 지방선거 이후 법안의 내용과 처리 시기를 판단하기로 입장을 정했다.

조 사무총장은 “국민들의 인식은 그런 개별적인 이슈가 아니라 누가 앞으로 우리 지역을 더 잘 살게 할 것이냐, 대통령과 호흡을 맞출 사람을 뽑는 것이 우리 지역에 좋은 것이냐를 판단하는 선거라는 것”이라며 “나머지 질문들은 시야를 흐리게 하는 질문일 가능성이 있다”고 말했다.

그러면서 “본질은 누가 앞으로 4년간 대통령과 함께 호흡을 맞춰 일을 더 잘할 것인가, 여당 후보인가 야당 후보인가를 선택하는 것”이라며 “이는 영남이건 호남이건 다르지 않다. 근본적 질문에 집중해서 선거를 치르겠다”고 말했다.

한국갤럽이 지난 12~14일 전국 만 18세 이상 1011명을 대상으로 실시해 이날 발표한 여론조사에 따르면 ‘조작 수사·기소 특검법’에 공소 취소 권한을 주어야 한다고 생각하냐는 질문에 응답자의 44%가 ‘부여해선 안 된다’고 답했다. 이는 ‘권한을 부여해야 한다(27%)와 ‘의견 유보(28%)’보다 높은 수치다.

이 대통령 직무수행에 대한 긍정평가는 61%로 직전 조사인 2주 전(64%)보다 3%포인트 하락했다. 6·3 지방선거에서 ‘여당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 응답은 44%, ‘야당 후보가 많이 당선돼야 한다’는 33%로 나타났다. 두 응답 간 격차는 3~4월 평균 17%포인트에서 11%포인트로 줄었다.

이번 조사는 무선전화 가상번호를 활용한 전화조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트이며, 응답률은 12.5%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.