유승민 이어 MB 만난 오세훈…청계천 걸으며 “제 마음속 스승”

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 이명박 전 대통령을 만나 “마음속 스승인 이 전 대통령을 모셔 뜻깊은 시간이었다”고 말했다. 전날 유승민 전 의원을 만난 것에 이어 연일 보수 인사들을 만나며 지지세 결집에 나서는 모양새다.

오 후보는 이날 이 전 대통령과 서울 중구 청계천 일대를 걸으며 환담을 했다. 이 전 대통령은 오 후보에게 “이제 우리만의 서울이 아니라 세계인의 서울이다. 거기에 걸맞은 작품을 만들어내야 한다”고 말했다. 오 후보도 “(이 전 대통령이) 하드웨어를 아주 잘 만들어 주셨으니까 제가 소프트웨어를 잘 얹어서 돋보이도록 하겠다”며 답했다.

오 후보는 환담 직후 기자들과 만나 “청계천 사업이 저에게 주었던 인사이트는 서울시의 상전벽해와 같은 변화의 단초가 됐다”며 “이 전 대통령께서도 서울을 세계적인 반열의 도시로 올려준 것에 대해 많은 평가가 있었다. 제가 마음속으로 스승님으로 모시는 이 전 대통령을 모시고 청계천을 걸을 수 있어 뜻깊었다”고 했다.

오 후보는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 ‘네거티브를 중단하고 정책선거를 하자’고 제안한 것에 대해서는 “정책선거를 하기 위해서는 토론이 전제되어야 한다”며 “토론을 회피하면서 정책선거를 하자고 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않는 언행 불일치”라고 말했다.

최근 여론조사에서 정 후보와의 지지율 격차가 좁혀진 것에 대해서는 “지지율에 일희일비하지 않겠다”며 “초심으로 돌아가서 늘 많이 뒤처져있다는 심정으로 열심히 뛰겠다”고 했다.

오 후보는 전날에는 서울 종로구 캠프에서 유 전 의원을 만나 선거 지원을 약속받았다. 유 전 의원은 “오 후보가 서울을 지키는 게 서울시민과 우리 당과 보수의 미래를 위해 정말 중요하다”고 말했다.