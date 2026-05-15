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본문 요약

6·3 지방선거 후보 등록 마지막 날인 15일 주윤식 더불어민주당 밀양·의령·함안·창녕 지역위원장 직무대행이 민주당 창녕군수 후보로 등록했다.

더불어민주당은 창녕·합천군수 선거에 후보를 내지 못했고, 국민의힘은 후보 등록 하루 전까지 거창과 함안, 의령에서 공천 갈등으로 무공천과 공천을 번복하는 결정이 잇따랐다.

14일 국민의힘과 더불어민주당 경남도당에 따르면 경남 18개 시장·군수 선거의 후보 공천을 마무리했다....

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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창녕군수 ‘국힘 무투표 당선’ 물 건너가···민주당 막판 공천

입력 2026.05.15 17:24

수정 2026.05.15 19:40

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  • 김정훈 기자

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민주 주윤식(왼쪽)과 국힘 성낙인 창녕군수 후보.

민주 주윤식(왼쪽)과 국힘 성낙인 창녕군수 후보.

6·3 지방선거 후보 등록 마지막 날인 15일 주윤식 더불어민주당 밀양·의령·함안·창녕 지역위원장 직무대행이 민주당 창녕군수 후보로 등록했다.

민주당 경남도당은 지난달 초 한 후보를 단수 공천했지만, 해당 후보가 개인 사정으로 출마를 포기하면서 국힘 후보의 무투표 가능성이 커졌다.

그러나 민주당 경남도당은 이날 주 후보가 공천을 받고 선관위에 후보로 등록했다고 밝혔다.

주 후보는 “창녕의 새로운 변화와 미래 발전을 위해 혼신의 힘을 다하겠다”며 “군민과 함께하는 현장 중심 행정, 균형 있는 지역발전, 청년과 어르신 모두 행복한 창녕을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

이에 창녕군수 선거는 국힘 성낙인 현 군수와의 2파전으로 치러지게 됐다. 성 후보는 “당선된다면 새 사업들을 발굴해 군민 눈높이에 맞는 군정을 펼치겠다”고 밝혔다.

앞서 지난 2023년 4월 창녕군수 보궐선거에서 국힘은 후보는 내지 않아, 민주당 1명과 무소속 6명 등 7명이 선거를 치렀다.

당시 국힘은 공직선거법 위반 혐의로 재판을 받던 국힘 소속 군수가 극단적 선택을 해 보궐선거 사유가 생긴 만큼 무공천했다.

[선택! 6·3 지방선거]현직 무덤된 경남, 시장·군수 절반이 공천 날아가···‘무투표 당선’ 점쳐지는 지역도

6·3 지방선거에 도전하는 현직 경남 시장·군수 중 절반이 공천에 탈락했다. 더불어민주당은 창녕·합천군수 선거에 후보를 내지 못했고, 국민의힘은 후보 등록 하루 전까지 거창과 함안, 의령에서 공천 갈등으로 무공천과 공천을 번복하는 결정이 잇따랐다. 14일 국민의힘과 더불어민주당 경남도당에 따르면 경남 18개 시장·군수 선거의 후보 공천을 마무리했다. ...

https://www.khan.co.kr/article/202605141108001

군수 후보 7명 중 6명이 전과자…“뽑아서 뭐해”

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https://www.khan.co.kr/article/202303212142005

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