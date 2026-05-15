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[속보] 외교부 “나무호 타격 비행체 잔해 한국 도착…정밀 분석 예정”

입력 2026.05.15 17:42

수정 2026.05.15 18:52

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미상의 비행체 2기의 타격으로 HMM 나무호 좌측 선미 외판에 발생한 폭 5m, 길이 7m의 파공. 외교부 제공

미상의 비행체 2기의 타격으로 HMM 나무호 좌측 선미 외판에 발생한 폭 5m, 길이 7m의 파공. 외교부 제공

호르무즈 해협 내에 정박 중이던 한국 선박 HMM 나무호를 타격한 비행체의 엔진 잔해가 15일 한국에 도착했다.

외교부는 이날 언론 공지를 통해 “잔해는 아랍에미리트연합(UAE) 정부와 협의를 통해 항공편으로 15일 한국에 도착했다”며 “전문기관에서 정밀 분석을 할 예정”이라고 밝혔다.

잔해는 외교행낭 형태로 아부다비발 인천행 민항기에 탑재돼 운송된 것으로 전해졌다. 잔해는 국방과학연구소(ADD) 등에서 분석할 것으로 예상된다.

지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협에 있던 한국 선박 HMM 나무호에서 폭발과 화재가 발생했다. 현장 조사 결과 이는 미상 비행체 2발의 공격에 의한 것으로 파악됐다.

정부 고위당국자는 전날 기자간담회에서 “(잔해를) 국방부에 있는 조사 전문기관에서 철저히 조사해서 여러 가지를 다 밝혀낼 것”이라고 말했다.

잔해는 비행체 엔진 부위다. 정부는 정밀 조사를 통해 해당 비행체가 드론 또는 미사일인지 등을 확인하고 공격 주체가 이란인지 등을 확인해 나갈 계획이다. 앞서 고위당국자는 “이란 이외에 다른 어떤 주체에 의한 공격 가능성은 아직 모르지만, 상식적으로 크지 않다고 생각한다”고 말했다. 이 당국자는 “(공격 주체가) 확인이 다 되면 응분의 외교적 공세를 해야 할 것”이라고 말했다.

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