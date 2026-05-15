2016년 5월 17일 새벽, 서울 강남역 근처 건물 공중화장실에서 23세 여성이 34세 남성에게 살해당했다. 가해자 김성민은 앞서 화장실에 들어온 남성 6명은 그대로 보내고, 여성이 들어오자 살인을 저질렀다. 그는 “피해자와는 모르는 사이”라며 “평소 여성들에게 무시당해서” 범행했다고 진술했다. 전형적 ‘페미사이드’(Femicide·여성 혐오적 살해)’로 한국 사회에 큰 충격을 던졌던 ‘강남역 살인사건’이 오는 17일 10주기를 맞는다.

10년 사이 한국 여성은 더 안전해졌는가. ‘그렇다’고 답하기는 어렵다. 10주기를 열이틀 앞둔 지난 5일 광주에서 16세 여고생이 살해당했다. 범인 장윤기(23)는 범행 직전 다른 여성 A씨에 대한 스토킹과 성폭행 혐의로 고소당한 상태였다. A씨가 신변 위협을 느껴 다른 지역으로 피신할 정도였지만, 장윤기는 아무런 제약 없이 흉기를 든 채 거리를 배회했다. A씨를 찾지 못한 장윤기는 결국 일면식도 없는 여고생을 상대로 잔혹한 범행을 저질렀다.

‘우리는 운이 좋아 살아남았다.’ 10년 전 분노한 여성들은 강남역 10번 출구에 이런 내용이 담긴 포스트잇을 붙였다. 안타깝게도 이 문장은 여전히 유효하다. 검찰은 강력범죄 중에서도 살인·강도·성폭력·방화를 흉악범죄로 규정한다. 법무연수원 <2025 범죄백서>를 보면, 2024년 강력범죄(흉악) 피해자 중 83.5%가 여성으로 집계됐다. 지난해 전·현 배우자나 애인 등 친밀한 관계에서 발생한 살인·치사 범죄로 검거된 가해자는 219명인데 이 중 75.8%가 남성이었다. 219명은 강남역·광주 사건처럼 일면식도 없는 관계에 의한 살인범은 제외한 수치다.

그동안 정부와 국회가 손을 놓고 있었던 건 아니다. 여성이 죽거나 다칠 때마다 대책을 내놓기는 했다. 하지만 근본적 해결보다는 대증(對症)적 대응에 그친 경우가 많았다. 이제는 구조적 대책이 필요하다. 여성을 노린 범죄가 분명한데도 ‘묻지마 범죄’나 ‘분노 범죄’ 식으로 뭉뚱그리는 일부터 그만둬야 한다. ‘여성 혐오 범죄’로 명확히 분류해 실태를 파악하고 이를 기반으로 법과 제도를 개선해야 한다. 공자의 ‘정명(正名)론’까지 거론하지 않더라도, 사건·사물의 성격을 제대로 규정해야 제대로 된 정책이 나올 수 있다. 나아가 가정·학교·직장 등 일상에 온존해 있는 가부장적 문화와 차별적 젠더 규범도 바꿔나가야 한다. 여성에 대한 왜곡된 시선이 사라질 때 여성 대상 폭력도 사라질 것이다.