특검, 김건희 ‘매관매직 의혹’에 징역 7년6개월 구형…다음달 선고

반클리프 아펠 목걸이, 디올 가방, 금거북이 등 각종 고가 물품을 받고 인사 청탁 등을 받은 혐의로 기소된 김건희 여사에게 민중기 특별검사팀(특검)이 징역 7년6개월을 선고해달라고 요청했다.

서울중앙지법 형사합의21부(재판장 조순표)는 15일 김 여사의 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의 사건 결심 공판을 열었다.

특검은 이날 “피고인이 대통령 배우자로서 지위를 배경으로 대통령의 각종 권한을 사적 거래 대상으로 삼아 반복적으로 금품을 수수한 ‘매관매직’ 행위”라며 이같이 구형했다. 또 김 여사가 받은 것으로 조사된 이우환 화백 그림, 금거북이, 반클리프 아펠 목걸이, 디올백 등을 몰수하고 그라프 목걸이, 바쉐론콘스탄틴 시계 등의 가액에 해당하는 5630만여원을 추징해달라고 했다.

특검은 “대통령 배우자는 사적 이해 관계로부터 철저히 거리를 두고 대통령이 공명정대하게 국정을 운영할 수 있게 보조하는 지위에 머물러야 한다”며 “그런데도 피고인은 기업인, 정치인 등으로부터 각종 인사·공천·사업상 편의 제공 등에 관한 청탁을 받으면서 그 대가로 고가의 귀금속과 명품 시계, 미술품 등을 반복적으로 수수했다”고 했다.

이어 “개인 비위 차원을 넘어 국가권력의 공정성과 청렴성에 대한 국민적 신뢰를 심각하게 훼손한 중대한 범죄”라며 “헌정사에서 찾아보기 어려울 정도의 부패범죄인데도 피고인은 ‘친분에 기반한 의례적 선물이었다’며 범행을 부인한다”고 중형을 선고해달라고 했다.

김 여사는 윤석열 전 대통령이 대통령에 당선된 직후인 2022년 3월15일부터 5월20일까지 이봉관 서희건설 회장으로부터 맏사위 인사 청탁과 함께 반클리프 아펠 목걸이, 티파니앤코 브로치, 그라프 귀걸이 등 총 1억380만원 상당 귀금속을 수수한 혐의를 받는다.

같은 해 4월26일에는 이배용 전 국가교육위원회 위원장으로부터 임명 청탁과 함께 265만원 상당 금거북이를 받은 혐의, 9월에는 로봇개 사업가 서성빈씨로부터 사업 지원 청탁과 함께 3900만원 상당 바쉐론콘스탄틴 손목시계를 받은 혐의도 있다.

2022년 6~9월에는 최재영 목사로부터 공무원 직무에 관한 청탁과 함께 총 540만원 상당의 디올 가방 등을 받고, 2023년 2월 김상민 전 부장검사로부터 공천 청탁과 함께 1억4000만원에 해당하는 이 화백 그림을 받은 것으로도 조사됐다.

앞서 특검은 김 여사와 함께 기소된 이 전 회장, 이 전 위원장에게 각각 징역 1년을 구형했다. 또 서모씨에게는 징역 1년6개월을, 최 목사에게는 징역 4개월을 구형했다.

재판부는 다음달 26일 이들에 대해 한꺼번에 선고하기로 했다.