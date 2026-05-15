창간 80주년 경향신문

제주지사·교육감 선거 3파전···서귀포시 국회의원 보선 2파전으로

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

제주지사·교육감 선거 3파전···서귀포시 국회의원 보선 2파전으로

입력 2026.05.15 18:12

수정 2026.05.15 18:13

펼치기/접기
제주도청 전경. 경향신문 자료사진

제주도청 전경. 경향신문 자료사진

6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 후보자 등록이 14~15일 진행된 가운데 제주에서도 제주도지사, 제주도교육감, 서귀포시 국회의원 보궐선거 예비후보들이 후보 등록을 마무리하고, 본격적인 본선 레이스에 돌입했다.

제주에서는 이번 지방선거로 도지사와 도교육감, 서귀포시 보궐선거 각 1명과 도의원 45명(지역구 32, 비례대표 13)을 선출한다.

15일 선거관리위원회에 따르면 제주도지사 선거는 문성유 국민의힘 예비후보를 시작으로 더불어민주당 위성곤 예비후보, 무소속으로 출마하는 양윤녕 예비후보가 등록을 마치면서 3파전으로 치러지게 됐다.

제주도교육감 선거 역시 3파전으로 치러진다. 현 교육감인 김광수 예비후보와 전 제주도의회 교육의원인 고의숙 예비후보, 전 서귀중앙여중 교장 송문석 예비후보가 후보 등록을 했다.

위성곤 후보의 도지사 선거 출마로 치러지는 서귀포시 국회의원 보궐선거에는 민주당 김성범 후보와 국민의힘 고기철 후보가 출사표를 던졌다.

후보자 등록 상황과 경력·재산·병역 전과 등 후보자 정보는 중앙선관위 선거통계시스템(https://info.nec.go.kr)과 선거정보 앱에서 실시간으로 확인할 수 있다.

공식 선거운동은 오는 21일부터 선거일 전날인 다음달 2일까지다. 사전투표는 오는 29~30일 이틀간, 본 투표는 다음달 3일 진행된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글