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삼성 노조, 노동장관에 “사측 교섭위원 교체” 요구

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본문 요약

삼성전자 노동조합이 21일 예고한 총파업을 앞두고 중재차 방문한 김영훈 고용노동부 장관과 만나 사측 대표교섭위원 교체와 사측의 입장 변화를 요구했다.

삼성전자 사측의 추가 대화 요구에도 노조가 파업 강행 의지를 밝히며 총파업 현실화 우려가 커지자 김 장관이 직접 중재 역할에 나선 것이다.

최 위원장은 면담 결과에 대해 "초기업노조는 교섭 재개를 위해 사측 대표교섭위원을 교체할 것, 사측의 실질적인 입장 변화가 선행될 것을 요청했다"고 밝혔다.

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삼성 노조, 노동장관에 “사측 교섭위원 교체” 요구

입력 2026.05.15 19:11

  • 김유진 기자

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김영훈 고용노동부 장관이 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제ㆍ부동산 관계장관회의에서 자료를 검토하고 있다. 연합뉴스

김영훈 고용노동부 장관이 15일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 비상경제본부회의 겸 경제ㆍ부동산 관계장관회의에서 자료를 검토하고 있다. 연합뉴스

삼성전자 노동조합이 21일 예고한 총파업을 앞두고 중재차 방문한 김영훈 고용노동부 장관과 만나 사측 대표교섭위원 교체와 사측의 입장 변화를 요구했다.

김 장관은 15일 오후 삼성전자 평택캠퍼스 내 노조 사무실을 찾아 삼성전자 최대 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조)의 최승호 위원장과 만났다. 삼성전자 사측의 추가 대화 요구에도 노조가 파업 강행 의지를 밝히며 총파업 현실화 우려가 커지자 김 장관이 직접 중재 역할에 나선 것이다.

최 위원장은 면담 결과에 대해 “초기업노조는 교섭 재개를 위해 사측 대표교섭위원을 교체할 것, 사측의 실질적인 입장 변화가 선행될 것을 요청했다”고 밝혔다.

최 위원장은 또 “그간의 교섭 경과, 삼성전자 사업구조, 현 시점의 핵심 쟁점 사항을 설명하고, 교섭 현황 전반에 대해 허심탄회하게 의견을 나눴다”며 “장관님은 조합의 입장에 깊이 공감해 줬으며, 조합의 뜻을 사측에 분명히 전달하겠다고 말했다”고 전했다.

그러면서 “교섭이 재개된다면 책임 있는 자세로 성실히 임할 것임을 다시 한번 분명히 밝힌다”고 했다.

노조는 오는 21일부터 내달 7일까지 18일간 총파업을 벌일 예정이다. 노조는 최대 5만여명의 조합원이 참여할 것이라고 주장하고 있다.

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