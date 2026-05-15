‘김범석 쿠팡 동일인 지정’ 공정위 처분, 법원이 직권으로 효력 정지

법원이 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장을 쿠팡 동일인으로 지정한 공정거래위원회 결정에 대한 효력을 직권으로 정지했다. 김 의장이 지정을 취소해달라는 소송을 낸 가운데 다음달 열리는 집행 정지 심문에 앞서 효력을 일시적으로 멈출 필요가 있다고 본 것이다.

15일 법조계에 따르면 서울고법 행정7부(재판장 권순형)는 쿠팡이 공정위를 상대로 낸 동일인 처분 취소 소송에서 지난 14일 직권으로 효력 정지를 결정했다.

효력 정지 기간은 오는 7월15일까지로, 법원은 집행 정지 정식 심리 전에 임시로 이같이 결정했다. 행정소송법에 따르면 취소 소송이 제기된 경우 처분 집행으로 회복하기 어려운 손해가 우려되고 긴급한 필요가 있을 때 법원이 직권으로 집행을 정지할 수 있다.

공정위는 지난달 29일 공시대상 기업집단을 발표하면서 쿠팡 동일인을 김 의장으로 변경했다. 이에 따라 김 의장은 올해부터 본인과 배우자, 4촌 이내 친척과 3촌 이내 인척의 국내외 계열사 주식 소유 현황을 매년 공정위에 보고하고 외부 공시 해야한다. 이에 쿠팡은 불복하며 소송을 내고 집행 정지도 신청했다. 집행 정지 관련 심문은 다음달 16일 열린다.