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트럼프 “시진핑과 북한 문제 논의…대만 독립엔 의견 안 내”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 방문 중 시진핑 국가주석과 북한 문제에 대한 의견을 교환했다고 15일 밝혔다.

로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 베이징에서 귀국길에 오른 전용기에서 기자들과 만나 "시 주석과 북한에 대해 논의했다"고 말했다.

트럼프 대통령은 미·중 정상회담 주요 의제로 거론됐던 대만 문제에 대해서는 "시 주석과 많은 이야기를 나눴다. 그는 대만 독립을 위한 싸움을 원하지 않는다"며 "나는 이에 대해 의견을 내지 않았고 그의 말을 경청했다"고 말했다.

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트럼프 “시진핑과 북한 문제 논의…대만 독립엔 의견 안 내”

입력 2026.05.15 20:31

수정 2026.05.15 20:44

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  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

중국 베이징에서 귀국길에 오르는 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

중국 베이징에서 귀국길에 오르는 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 방문 중 시진핑 국가주석과 북한 문제에 대한 의견을 교환했다고 15일(현지시간) 밝혔다.

로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 베이징에서 귀국길에 오른 전용기에서 기자들과 만나 “시 주석과 북한에 대해 논의했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 미·중 정상회담 주요 의제로 거론됐던 대만 문제에 대해서는 “시 주석과 많은 이야기를 나눴다”며 “그는 대만 독립을 위한 싸움을 원하지 않는다”고 말했다. 대만 문제에 대해 시 주석에게 “어떠한 약속도 하지 않았다”고도 했다. 이어 시 주석이 ‘중국이 대만을 공격할 경우 미국이 대만을 방어할 것인지’ 물었지만 “그 문제에 대해 말하지 않겠다고 답했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 반중 홍콩 언론사주 지미 라이에 대해 “시 주석이 석방을 진지하게 고려하고 있다고 말했다”고 전했다.

트럼프 대통령은 이란과의 종전 협상과 관련해서는 “핵 프로그램의 20년 중단이면 괜찮다”면서도 “그것은 ‘진짜 약속’이어야 한다”고 강조했다. 이어 “시 주석은 이란이 핵무기를 보유해선 안 된다고 강력하게 생각하고 있으며, 이란이 호르무즈 해협을 개방하길 원한다”고도 말했다.

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