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광역단체장 후보 10명 중 4명 전과 기록…최다는 ‘전과 15범’ 무소속 군의원

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6·3 지방선거와 국회의원 재·보궐선거 후보자 등록이 15일 마감된 가운데, 광역단체장 후보 10명 중 4명 가량이 전과 기록을 신고한 것으로 나타났다.

권영국 후보는 업무방해와 노동조합법 위반 등으로 징역형을 선고받은 이력이 있고, 김종훈 후보 역시 특수공무집행방해와 집시법 위반 등으로 징역형의 집행유예를 선고받았다.

국회의원 재·보궐선거 후보 47명 가운데서는 14명이 전과 기록을 신고했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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광역단체장 후보 10명 중 4명 전과 기록…최다는 ‘전과 15범’ 무소속 군의원

입력 2026.05.15 22:24

수정 2026.05.15 22:46

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  • 심윤지 기자

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지난 14일 대구 서구 대구광역시선거관리위원회에서 선관위 관계자들이 6·3 지방선거 투표소 물품 세트를 점검하고 있다. 연합뉴스

지난 14일 대구 서구 대구광역시선거관리위원회에서 선관위 관계자들이 6·3 지방선거 투표소 물품 세트를 점검하고 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거와 국회의원 재보궐선거 후보자 등록이 15일 마감된 가운데, 광역단체장 후보 10명 중 4명가량이 전과 기록을 신고한 것으로 나타났다.

중앙선거관리위원회에 따르면 광역단체장 후보 등록을 마친 51명 가운데 전과 기록이 있는 후보는 20명으로, 전체의 39.2%였다. 김현욱 국민연합 경기도지사 후보와 양정무 국민의힘 전북지사 후보는 각각 9건으로 가장 많은 전과를 신고했다. 김 후보는 사기와 변호사법 위반 등으로 각각 징역 1년6개월을 선고받았다. 양 후보는 2003년부터 2019년까지 근로기준법 위반 등으로 7차례 벌금형을 받았다.

홍성규 진보당 경기도지사 후보는 6건의 전과를 신고했다. 홍 후보는 1996년 집시법·국가보안법 위반 등으로 징역 2년에 집행유예 3년을 선고받았고, 2017년에도 별도의 국가보안법 위반 사건으로 징역형의 집행유예를 선고받았다.

김경수 민주당 경남지사 후보와 권영국 정의당 서울시장 후보는 각각 4건, 김종훈 진보당 울산시장 후보는 3건의 전과 기록이 있었다. 김경수 후보는 드루킹 댓글 여론조작 사건 관련 컴퓨터등업무방해죄 등을 포함해 4건의 전과를 신고했다. 권영국 후보는 업무방해와 노동조합법 위반 등으로 징역형을 선고받은 이력이 있고, 김종훈 후보 역시 특수공무집행방해와 집시법 위반 등으로 징역형의 집행유예를 선고받았다.

국회의원 재보궐선거 후보 47명 가운데서는 14명(29.8%)이 전과 기록을 신고했다. 진보당 전주연 광주 광산을 후보가 5건으로 가장 많았다. 전 후보는 특수공무집행방해, 국가보안법 위반, 집시법 위반 등의 전과를 신고했다. 국민의힘 김석훈 안산시갑 후보와 민주당 이광재 하남갑 후보도 각각 4건의 전과 기록이 있었다. 김 후보는 도시계획법·건축법·공직선거법 위반 등을, 이 후보는 공문서위조와 국가보안법·정치자금법 위반 등을 각각 신고했다.

전체 후보 가운데 최다 전과 보유자는 무소속 김병연 인천 강화군의원 후보였다. 범인도피와 폭행, 재물손괴, 무면허운전 등 총 15건의 전과를 신고했다. 이어 무소속 강해복 부산시의원 후보와 무소속 변영현 인천 옹진군의원 후보(각 14건), 무소속 김재선 전북 정읍시장 후보(12건), 진보당 윤장혁 울산 울주군의원 후보(11건) 순이었다.

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