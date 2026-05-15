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현관문에 달걀·페인트칠…인천서 또 ‘보복 대행’ 추정 피해 신고

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본문 요약

인천에서 '보복 대행'으로 추정되는 범죄 피해 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

이재명 대통령은 이날 해당 사건 내용을 담은 보고서를 엑스에 공개하면서 "사적 보복 대행은 부탁받는 사람도 부탁하는 사람도 모두 중대 범죄"라며 "현대 문명국가에서 사적 분쟁은 법질서에 따라 해결해야 한다"고 말했다.

이 대통령이 공개한 보고서에 따르면 텔레그램을 이용한 보복 대행 범죄는 지난해 8월 대구에서 처음 발생했으며 14일 현재 피의자 50명이 검거됐고, 이 중 14명이 구속됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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현관문에 달걀·페인트칠…인천서 또 ‘보복 대행’ 추정 피해 신고

입력 2026.05.15 22:44

  • 이삭 기자

  • 기사를 재생 중이에요

이재명 대통령이 15일 X(옛 트위터)에 올린 보복 대행 관련 게시물.

이재명 대통령이 15일 X(옛 트위터)에 올린 보복 대행 관련 게시물.

인천에서 ‘보복 대행’으로 추정되는 범죄 피해 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

15일 인천 서부경찰서에 따르면 지난 13일 오전 3시 서구 청라동 모 아파트 세대 앞 현관문에 누군가 페인트칠을 하고 달걀을 비롯한 음식물을 뿌렸다는 신고가 경찰에 접수됐다.

경찰은 피해자 A씨(35)에게 악감정을 품은 누군가가 다른 사람을 통해 보복 대행 범죄를 저질렀을 가능성이 있는 것으로 보고 수사 중이다.

경찰은 퀵서비스 기사로 위장한 용의자를 추적하고 있으며 검거하는 대로 보복 대행 관련 등 구체적인 경위를 확인할 예정이다.

이재명 대통령은 이날 해당 사건 내용을 담은 보고서를 엑스(X·옛 트위터)에 공개하면서 “사적 보복 대행은 부탁받는 사람도 부탁하는 사람도 모두 중대 범죄”라며 “현대 문명국가에서 사적 분쟁은 법질서에 따라 해결해야 한다”고 말했다.

이 대통령이 공개한 보고서에 따르면 텔레그램을 이용한 보복 대행 범죄는 지난해 8월 대구에서 처음 발생했으며 14일 현재 피의자 50명이 검거됐고, 이 중 14명이 구속됐다.

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