[경제뭔데] ‘목돈’ 된 퇴직연금…‘장수 시대’ 노후 대비 가능할까

‘장수 리스크’. 은퇴 후 예상보다 더 오래 생존해 노후 자금이 부족할 수 있는 경제적 위험을 뜻하는 말이라고 합니다. 의료기술 발달로 늘어난 수명만큼 미래에 대한 불안도 함께 커집니다.

결국 소득 활동을 할 수 있는 시기에 노후 준비를 어떻게 하느냐가 더더욱 중요해지고 있습니다. 직장인들의 주요 노후 대비 수단으로는 ‘퇴직연금’이 있는데요. 지난 14일 금융감독원에선 ‘퇴직연금의 장수 리스크 대응 방안’을 논의하기 위한 세미나가 열렸습니다.

현재 퇴직연금 활용에 어떤 문제가 있길래 퇴직연금사업자 등 전문가들이 나서 머리를 맞댔을까요. 요약하자면 퇴직연금이 이름과 달리 ‘연금’ 역할을 하지 못한다는 겁니다.

지난해 퇴직연금 수급을 시작한 60만1000명 중 83.5%(50만2000명)는 연금이 아닌 ‘일시금’을 택했습니다. 연금 형태로 수령한 인원은 9만9000명(16.5%)에 그쳤고 이마저도 5년 이하(17.5%), 5~10년 이하(64.3%) 등 단기 연금 형태가 82%에 달했습니다. 여전히 퇴직연금을 목돈 혹은 단기 자금으로 인식하는 가입자가 많다는 것을 보여주는 지표입니다.

금감원 관계자는 “퇴직연금 일시금 수령 또는 단기 연금 선택이 일반화되면 기대수명 증가로 길어진 노후 기간 안정적인 소득 흐름을 확보하는 데 어려움을 겪을 수 있다”고 말했습니다.

물론 생애 주기에 따라 퇴직 시점이 다가오면 어쩔 수 없이 목돈이 들어갈 일이 생깁니다. 대표적으로 자녀의 결혼 자금이 있죠. 부동산 투자를 할 수도 있습니다. 정부가 장기 수령을 유도하기 위해 20년 초과 수령 시 퇴직소득세 감면율을 최대 50%로 높였지만, 선택을 바꿀만큼 강력한 혜택은 아니라는 지적도 있습니다.

퇴직연금의 연금 기능을 강화할 방안은 무엇일까요. 이날 세미나에 참석한 김대환 동아대 교수는 적립금 담보대출을 활성화해 가입자가 장기간 퇴직연금 제도를 유지하도록 유도해야 한다고 강조했습니다. 또, 연금 수령 기간에도 안정적으로 수익을 확보할 수 있는 상품 개발이 필요하다는 제언도 나왔습니다.

수령 방식만큼 중요한 것이 퇴직연금을 어떻게 불려가느냐입니다. 요즘 퇴직연금은 저축에서 ‘투자’로 무게 추가 옮겨가고 있습니다. 퇴직연금 적립금 규모는 2024년 처음 400조원을 넘었는데요. 개인이 직접 퇴직연금을 굴리는 확정기여형(DC)과 IRP(개인형퇴직연금) 비중이 절반 이상을 차지했습니다. 운용 방식에서도 원리금보장형이 아닌 실적배당형이 증가하는 추세입니다.

현업에 있는 퇴직연금 전문가들은 가능한 이른 시점부터 퇴직연금에 관심을 가지고 자신에게 어떤 유형과 상품이 유리한지 파악해둬야 한다고 조언합니다. 젊었을 때 관심을 두고 공부하면 향후 퇴직연금의 규모가 커질 수 있다는 겁니다.

이강희 우리투자증권 IRP 상품부 과장은 “사람들이 제일 쉽게 접하지만 제일 많이 하는 실수 중 하나가 확정급여형(DB)에 가입했다고 해서 DB형을 쭉 가지고 있다가 퇴직하는 경우”라며 “임금피크제를 앞두고 있다면 들어가기 전 중간 정산을 받고 DC형으로 전환하는 방식이 유리하다”고 말했습니다.

이어 “추후에 연금으로 수령하든 돈이 필요해 중간에 인출하든 DC형으로 퇴직연금을 불려놓고 IRP로 넘어오는 것이 세금 측면에서 유리하다”고 조언했습니다.