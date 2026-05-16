봄날 오후, 서울 종로구 백사실계곡. 숲은 멀리서 보면 그저 초록이 짙어진 계절 같지만, 가까이 다가가 들여다보면 저마다 다른 빛의 결을 품고 있다. 바위틈 사이로 스며든 햇살은 나뭇잎 위에 잠시 머물다 떠나고, 그 짧은 순간 잎들은 가장 선명한 초록으로 숨을 쉰다. 어떤 잎은 가장자리가 투명하게 빛나고, 어떤 풀잎은 어둠 속에서 홀로 떠오른 듯 선명하다. 자세히 보지 않으면 지나칠 작은 장면들이 숲속 곳곳에 숨어 있다.

빛은 모든 초록을 같은 색으로 비추지 않았다. 갓 돋아난 연둣빛 잎에는 어린 생명의 부드러움이 스며 있었고, 깊은 그늘에 놓인 잎들은 짙은 녹색으로 고요한 시간을 견디고 있었다. 바람이 스칠 때마다 잎맥 위로 흐르는 빛이 미세하게 흔들렸고, 그 움직임은 마치 숲이 아주 천천히 숨을 들이쉬고 내쉬는 것처럼 느껴졌다.

숲은 화려하게 자신을 드러내지 않지만, 천천히 바라볼수록 더 깊은 아름다움을 보여준다. 백사실계곡의 신록은 그래서 ‘보는 풍경’이라기보다 오래 들여다보게 되는 풍경에 가까웠다. 눈부시게 밝지 않아 더 편안했고, 조용히 빛나서 오래 기억에 남았다.