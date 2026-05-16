창간 80주년 경향신문

백사실 계곡에서 만난 ‘고요한 신록’

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

백사실 계곡에서 만난 ‘고요한 신록’

입력 2026.05.16 08:00

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 나뭇잎에 벌레가 먹은 흔적이 보인다.. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 나뭇잎에 벌레가 먹은 흔적이 보인다.. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

봄날 오후, 서울 종로구 백사실계곡. 숲은 멀리서 보면 그저 초록이 짙어진 계절 같지만, 가까이 다가가 들여다보면 저마다 다른 빛의 결을 품고 있다. 바위틈 사이로 스며든 햇살은 나뭇잎 위에 잠시 머물다 떠나고, 그 짧은 순간 잎들은 가장 선명한 초록으로 숨을 쉰다. 어떤 잎은 가장자리가 투명하게 빛나고, 어떤 풀잎은 어둠 속에서 홀로 떠오른 듯 선명하다. 자세히 보지 않으면 지나칠 작은 장면들이 숲속 곳곳에 숨어 있다.

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 나뭇잎이 햇살을 받아 어둠 속에서 빛나고 있다. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 나뭇잎이 햇살을 받아 어둠 속에서 빛나고 있다. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 단풍나무 새잎이 햇살을 받아 더 짙은 색을 내뿜고 있다. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 단풍나무 새잎이 햇살을 받아 더 짙은 색을 내뿜고 있다. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

빛은 모든 초록을 같은 색으로 비추지 않았다. 갓 돋아난 연둣빛 잎에는 어린 생명의 부드러움이 스며 있었고, 깊은 그늘에 놓인 잎들은 짙은 녹색으로 고요한 시간을 견디고 있었다. 바람이 스칠 때마다 잎맥 위로 흐르는 빛이 미세하게 흔들렸고, 그 움직임은 마치 숲이 아주 천천히 숨을 들이쉬고 내쉬는 것처럼 느껴졌다.

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 습지에 풀이 무성히 자라고 있다. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 습지에 풀이 무성히 자라고 있다. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 나뭇잎이 햇살을 받아 더 짙은 녹색을 뽐내고 있다. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 나뭇잎이 햇살을 받아 더 짙은 녹색을 뽐내고 있다. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 단풍나무 잎에 햇살이 앉아 마치 하얀색 꽃이 핀 것처럼 보인다.. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 단풍나무 잎에 햇살이 앉아 마치 하얀색 꽃이 핀 것처럼 보인다.. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 나뭇잎이 미세한 속살까지 드러내 보인다.. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 나뭇잎이 미세한 속살까지 드러내 보인다.. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

숲은 화려하게 자신을 드러내지 않지만, 천천히 바라볼수록 더 깊은 아름다움을 보여준다. 백사실계곡의 신록은 그래서 ‘보는 풍경’이라기보다 오래 들여다보게 되는 풍경에 가까웠다. 눈부시게 밝지 않아 더 편안했고, 조용히 빛나서 오래 기억에 남았다.

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 제비꼬리고사리가 햇살을 받아 짙은 연둣빛을 뽐내고 있다.. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 제비꼬리고사리가 햇살을 받아 짙은 연둣빛을 뽐내고 있다.. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 나뭇잎이 햇살을 받아 연둣빛 자태를 드러내고 있다. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

15일 오후 서울 종로구 백사실계곡 나뭇잎이 햇살을 받아 연둣빛 자태를 드러내고 있다. 2026.5.15. 정지윤 선임기자

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글