4년 만에 부활한 ‘버핏과의 점심’ 135억원에 낙찰

‘투자의 달인’ 워런 버핏 버크셔해서웨이 이사회 의장(95)의 연례 자선행사였던 ‘버핏과의 점심’이 경매에서 100억원대에 낙찰됐다고 로이터통신이 15일(현지시간) 보도했다.

이베이에서 이뤄진 자선 경매에서 버핏과의 점심 기회는 한 입찰자에게 전날 900만100달러(약 135억원)에 낙찰됐다. 입찰자가 누구인지는 아직 공개되지 않았다.

버핏과의 점심 자선행사가 부활한 것은 4년 만이다. 버핏은 2000년부터 매년 이 행사 낙찰액을 샌프란시스코 빈민 지원단체인 글라이드 재단에 기부해오다가 2022년을 마지막으로 중단한 바 있다. 2022년 경매는 1900만 달러(약 285억원)에 낙찰돼 역대 최고가를 기록한 바 있다. 누적 모금액은 5000만달러를 웃돈다.

버핏과의 점심 식사는 오는 6월24일 버크셔 본사와 버핏 자택이 있는 네브래스카 오마하에서 이뤄진다. 올해 행사 수익금은 글라이드 재단 외에 미국프로농구(NBA) 골든스테이트 워리어스의 간판스타인 스테픈 커리 및 그의 배우자 아이샤 커리가 설립한 자선단체 ‘잇·런·플레이 재단’에도 전달된다. 커리 부부는 오는 6월 버핏과의 점심 자리에 함께한다.

버핏은 지난해 말 버크셔 최고경영자(CEO) 자리에서 물러나 그레그 에이블에게 CEO 자리를 넘겼다. 다만 이사회 의장직은 유지하고 있으며, 퇴임 뒤에도 투자 의사결정에 관여하고 있다고 밝힌 바 있다.

한편 에이블 CEO가 이끄는 버크셔는 1분기 중 미 항공사 델타항공 지분을 대규모로 매수한 것으로 나타났다. 버크셔가 이날 공시한 보유주식 현황 자료에 따르면 버크셔는 3월 말 기준으로 약 26억달러(약 3조9000억원) 규모의 델타항공 주식을 보유했다고 신고했다. 버크셔는 앞서 항공주에 투자했다가 2020년 팬데믹 이후 전량 매각한 바 있다. 미국의 백화점 체인 메이시스도 약 5500만달러 규모로 신규 편입됐다.

버크셔는 구글 모회사인 알파벳 주식도 약 4000만주 추가로 매수했다고 신고했다. 버크셔는 버핏의 CEO 퇴임을 앞두고 지난해부터 알파벳 주식을 매입해왔다. 버핏은 ’가치투자‘를 투자 철학으로 내세우며 그동안 애플을 제외한 기술주 투자에 신중한 자세를 취해왔다.