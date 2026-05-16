이스라엘, 하마스 최고 군사지도자 겨냥 가자시티 공습…57명 사상

이스라엘이 가자지구 최대 도시 가자시티를 공습해 하마스 최고 군사 지도자인 이즈 알딘 알하다드를 표적 공격했다고 베냐민 네타냐후 총리와 이스라엘 카츠 국방장관이 공동성명을 통해 15일(현지시간) 밝혔다.

가자지구 응급 구조대와 가자시티 알시파 병원에 따르면 이번 공습으로 어린이 1명과 여성 3명 등 최소 7명이 숨지고, 50명 이상이 다쳐 병원으로 이송됐다. 이스라엘은 이날 오후 가자시티 리말 지역의 한 주거용 건물을 타격한 후, 인근 거리의 차 한 대를 겨냥해 두 번째 공습을 감행했다고 구조대는 전했다.

사망자 명단에 알하다드가 포함됐는지는 확인되지 않았다. 다만 이스라엘의 한 고위 당국자는 초기 정황을 보면 암살 작전이 성공한 것 같다고 미 CNN 방송에 말했다.

알하다드는 하마스 군사 조직 알카삼 여단의 수장이다. 그는 지난해 5월 이스라엘군이 하마스 수장 역할을 했던 무함마드 신와르를 제거한 뒤 조직을 이끌어왔다.

지난해 10월 미국의 중재로 휴전이 발효된 이후 가자지구에서는 명목상 휴전이 위태롭게 이어지고 있다. 이스라엘은 하마스를 표적으로 삼거나, 파괴된 가자지구의 절반 이상을 점령 중인 이스라엘 군에 대한 위협이라고 판단되는 대상을 겨냥해 공습을 가해왔다.

팔레스타인 보건 당국에 따르면 지난해 10월 중순 이후 이스라엘의 공습으로 가자지구에서 850명 이상이 사망했다.