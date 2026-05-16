트럼프 “시진핑과 ‘대만 무기판매’ 구체 논의” 발언 파장

도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 미국의 대만에 대한 무기 판매와 관련, 시진핑 중국 국가주석과 “매우 상세히” 논의했다고 AP통신 등 외신이 보도했다. 미국이 44년간 견지해온 대만 무기 판매 원칙을 흔드는 것 아니냐는 논란이 벌어질 것으로 보인다.

트럼프 대통령은 이날 2박3일간의 중국 방문을 마치고 귀국길 전용기 안에서 취재진과 만나 ‘1982년 로널드 레이건 대통령이 대만에 대한 무기 판매에 관해 미국은 중국과 협의하지 않겠다고 약속했는데 당신은 (시 주석과) 상의한 것 같다’는 질의에 “1980년대는 꽤 먼 과거”라고 답했다. 이어 “그(시진핑)는 분명히 그(무기 판매)와 관련해 얘기했다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 “그래서 내가 어쩌라는 것인가. ‘그것에 관해 얘기하고 싶지 않다. 1982년에 서명된 합의가 있다’고 답하라는 것인가”라며 “아니다. 우리는 대만 문제, 특히 무기 판매 문제를 아주 상세하게 논의했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “나는 결정을 내릴 것”이라며 “하지만, 알다시피 지금 당장 우리가 가장 원하지 않는 것은 9500마일(약 1만5000㎞) 떨어진 곳에서의 전쟁”이라고 했다.

미국은 레이건 행정부 시절인 1982년 대만에 대한 ‘6대 보장’을 제시했고, 6개 항목 중 ‘대만에 대한 무기 판매 시 중국과 사전 협의를 진행하지 않는다’는 항목이 있다. 미국이 견지해온 대만에 대한 무기 판매에 있어 중국이 개입할 여지를 허용하지 않겠다는 방침을 담은 내용이다.

이번 미중 정상회담을 앞두고도 시 주석이 트럼프 대통령에게 대만에 대한 무기 판매를 최소한 연기할 것을 요구할 것이라는 전망이 나왔고, 이에 트럼프 대통령이 어떤 태도를 취할지가 관심이었다.

앞서 마코 루비오 미 국무장관은 전날 정상회담 직후 NBC방송과의 인터뷰에서 미국의 대만정책에 대해 “변하지 않았다. 여러 미 행정부에서 꽤 일관적이었고 지금도 일관적”이라고 밝혔다. 트럼프 대통령이 이날 이러한 언급을 내놓으면서 미국 내부는 물론 동맹국 사이에서도 우려가 커질 전망이다.

특히 트럼프 행정부는 지난해 12월 대만에 111억 달러(16조5000억원) 규모의 무기를 판매하겠다는 계획을 공개했다. 이에 더해 최소 140억 달러(20조9000억원) 규모의 또 다른 무기 판매 패키지를 준비 중인데 향후 트럼프 대통령의 결정에 따라 이러한 논란과 우려는 더욱 커질 수 있을 것으로 관측된다.

트럼프 대통령은 이날 공개된 폭스뉴스 인터뷰에서 대만의 공식 독립 추진에 선을 긋는 발언도 했다. 트럼프 대통령은 “우리는 전쟁을 원하지 않는다. 현 상태를 유지한다면 중국도 괜찮아 할 것이라 생각한다”며 “하지만 우리는 누군가가 ‘미국이 우리를 지지하니까 독립하자’고 말하는 걸 지켜보지 않을 것”이라고 말했다.

그는 이날 전용기 내에서 취재진을 만나서도 “시 주석은 대만의 독립 움직임을 원하지 않는다. 그는 대만에 대해 매우 강경한 입장이다. 나는 어떤 약속도 하지 않았다”고 말했다.