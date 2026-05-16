자다가 팔다리 허우적 파킨슨병 징후 환자들, 체수분 비율이 달랐다

인바디 측정…세포 외 수분비 높아

파킨슨병의 대표적인 조기 징후인 렘수면행동장애를 앓고 있을 경우 체수분 비율을 파악하면 질환 위험을 예측하는 데 유용하다는 연구 결과가 나왔다. 몸속의 수분 중 세포 바깥에 분포하는 비율이 높을수록 신경퇴행성 질환 발병 위험이 큰 것으로 나타났다.



삼성서울병원 신경과 주은연 교수, 일산백병원 신경과 배희원 교수 연구팀은 체내 수분 비율 지표와 신경퇴행성 질환 발병 위험 간의 연관성을 분석해 국제학술지 ‘슬립 메디신’에 발표했다고 14일 밝혔다.



연구진이 생체 전기저항 분석 방식 기기인 ‘인바디’를 사용해 평균 약 4년6개월간 추적 관찰을 시행한 결과, 렘수면행동장애 환자 147명 중 21.1%가 신경퇴행성 질환을 앓은 것으로 분석됐다.



렘수면행동장애는 수면 중 소리를 지르거나 팔다리를 휘두르는 등 꿈에서 하는 행동을 실제로도 하는 질환으로, 환자의 80% 이상은 10~15년 이내에 파킨슨병이나 루이소체 치매와 같은 신경퇴행성 질환을 겪는 것으로 알려져 있다. 하지만 현재까지는 이들 질환을 예측하는 데 고가의 장비나 전문 검사가 필요한 경우가 많아 일상적인 진료에서 자주 활용하기 어려운 한계가 있었다.



이런 한계를 보완하기 위해 간편한 활용이 가능한 인바디 기기로 신체 내부의 수분 비율을 분석한 결과, 세포 외 수분비가 높은 환자일수록 신경퇴행성 질환 발병 위험이 큰 것으로 나타났다. 세포 외 수분비가 높으면 수분이 인체를 구성하는 세포의 외부에 존재할 확률이 높다는 것을 의미하며, 수분 조절 능력이 떨어지고 만성염증이 나타난 상태인 것으로 볼 수 있다. 세포막의 기능이 저하되거나 염증 때문에 수분이 비정상적으로 축적될 때 이 수치가 정상 범위를 벗어나 높아진다.



연구진은 이 같은 신체 불균형과 염증 환경이 신경계를 취약하게 만들어 결과적으로 신경세포의 퇴행을 촉진하는 위험 요인으로 작용했을 가능성이 있다고 설명했다. 실제로 세포 외 수분비가 일정 수준(1 표준편차) 증가할 때마다 신경퇴행성 질환 발병 위험은 6.56배씩 증가했다. 해당 수치가 높아 고위험군으로 분류된 환자는 질환 진행 속도가 더욱 빨라지는 경향을 보였다.



또한 세포의 건강 상태를 나타내는 지표인 전신 위상각 수치는 환자가 겪는 근육 경직이나 떨림 증상의 정도와 관련이 있었다. 해당 수치가 낮을수록 세포 기능이 떨어지고 근육 조직이 약해져 관련된 운동 장애가 더 두드러질 가능성이 컸다. 연구진은 이를 바탕으로 세포 외 수분비는 발병 위험 예측에, 전신 위상각은 증상 정도 파악에 각각 활용될 수 있다고 밝혔다.



주은연 교수는 “렘수면행동장애는 파킨슨병이나 치매로 이어질 위험이 크지만 고위험군을 일상 진료에서 간편하게 가려내는 데 한계가 있었다”며 “이번 연구는 흔히 접할 수 있는 체성분 검사가 환자의 발병 위험을 모니터링하는 데 활용될 가능성을 보여줬다는 데 의미가 있다”고 말했다.

