“ ‘지·필·공(지역·필수·공공의료)’ 대표…AI 더해 플랫폼 병원 모델 제시할 것”

한창훈 국민건강보험 일산병원장

공공병원에 대한 국내 인식은 다소 모순적이다. 지역사회의 필수의료를 최전선에서 담당해야 한다는 책무는 무겁지만 공적 의료를 제공하면서 불가피하게 감당해야 할 부담이 경영지표상의 적자로 나타나는 데엔 비판이 뒤따른다. 또한 공공의료의 질적 수준을 높여야 한다는 목소리는 큰 반면 그에 걸맞은 지원에는 인색해지는 현실 역시 만만치 않다. 지역·필수·공공의료를 뜻하는 ‘지·필·공’ 확충이 그 어느 때보다도 화두가 되고 있는 현재의 의료 현실에서 공공병원의 역할과 보완 방안을 고민하고 있는 한창훈 국민건강보험 일산병원장을 만나 국내 공공의료가 환자와 지역사회 주민에게 대안을 제시할 수 있을지 들어봤다.



- 지역·필수·공공의료의 위기 속에서 공공병원의 역할을 묻는 목소리가 갈수록 높아지고 있다.



“공공병원 역할의 중요성을 체감했던 계기를 꼽자면 먼저 코로나19 팬데믹 당시의 경험부터 얘기해야 할 것 같다. 당시 중증 노인 환자들이 몰려 있던 요양원·요양병원 등에서 코로나19 확산으로 사망률이 급속히 상승했다. 이 문제부터 해결해야 하니 우리 일산병원부터 한 달도 안 되는 기간에 거점병원으로의 전환을 시급히 시작해 중증도를 낮추는 데 기여했다.”



- 코로나19 대유행이 진정된 지 얼마 지나지 않아 의·정 갈등이 심화했다.



“코로나19가 진정되면서 거점병원에 대한 지원은 줄었는데, 그동안 가까운 다른 지역 병원으로 갔던 환자들이 갑자기 돌아오는 게 아니어서 진료 회복이 상당히 오래 걸렸다. 일산병원뿐 아니라 지역의 공공의료를 담당하던 의료원들도 같은 문제를 겪었다. 게다가 겨우 회복을 하려던 시기인 2024년 초부터 의·정 갈등 사태가 빚어지고 전공의 공백이 현실화하면서 또 다른 문제가 바로 뒤따라온 것이다.”



경영 어려울 수밖에 없는 공공병원 ‘착한 적자’ 알아줬으면

다른 데선 꺼리는 중중 응급·외상 등 분야 대응 체계 강화

고령화·의료인력 부족…‘디지털 헬스케어’ 산업계와 협력

지역사회 주민 교육까지 맡는 현대적 공공의료 모델 앞장



- 그럼에도 지역·필수의료 확충을 위해 손을 놓고 있을 순 없지 않나.



“가장 대표적으로 의료인력 문제를 겪고 있는 산부인과와 소아청소년과를 예로 들면 전공의 지원이 없고 전문의 이탈이 많아 유지가 힘들었다. 그래도 지역·필수·공공의료의 위기를 정면으로 돌파하자는 취지로 소아청소년과 응급실만 보는 소아청소년과 전문의 5명, 신생아 중환자실을 비롯해 상주 당직이 가능한 소아청소년과 세부 전문의를 14명까지 충원했고 응급의학과 역시 전문의를 계속 확보하고 있다. 여기에 소아청소년과 배후진료에 필요한 전문의까지 하면 40명이 더 있다. 이렇게라도 해야 기본적인 의료체계가 돌아가지만 이 역할은 다른 민간병원엔 부담일 수 있고 또 개별 병원이 다 그렇게 갖추는 건 낭비이기도 하다. 안타까운 점은 인건비가 진짜 어마어마하다는 것이다.”



- 얼마간 적자를 감당해야 하는 공공의료의 특성상 유지가 쉽지 않을 텐데.



“공공병원이 해야 할 역할은 많지만 사실 경영 상태는 어려울 수밖에 없다. 적자를 보더라도 공공성이란 측면에서 볼 때 소위 ‘착한 적자’라는 점을 사회적으로 알아줬으면 하는 기대는 있다. 특히 어려운 점을 들자면, 의료의 질은 타협할 수 없는 것이라 무조건 수준 높게 제공하면서 방만한 경영을 해서도 안 된다는 점이다. 그래서 의료 수준을 높이되 비용은 낮추고 검사를 필수적인 것 중심으로 시행하는 구조 속에서 최대한 효율적인 운영으로 적자를 최소화하는 동시에 경영 모델도 만들어가고 있다. 적절한 비용으로 양질의 의료를 제공한다는 점에선 이미 입원비나 외래진료비 등 평균 진료비는 상대적으로 낮으면서도 다양한 의료질 평가 등에서 우수한 성적을 내는 것으로 증명이 됐다고 생각한다.”



- 현실적으로 ‘지·필·공’ 개선에 도움이 될 수 있는 대안을 제시할 수 있을지 궁금하다.



“최근 지·필·공이 핵심 키워드가 되고 있지만 사실 전부터 우리는 이미 하고 있던 영역이다. 소위 ‘빅5’ 병원도 아닌 병원이 조금이나마 개선을 위해 애쓰는 것도 ‘지·필·공 대표병원’이란 모델을 제시하기 위해서다. 환자 입장으로 보면 앞서 얘기한 소아청소년과 외에도 시급한 치료가 필요하면서 다른 병원들이 잘 안 하려고 하는 중증 응급이나 외상 등의 분야에서 믿을 만한 병원이 필요하다. 심뇌혈관질환 대응은 24시간 진료체계를 공고히 해놓았고, 외상 치료 역시 타 병원에서 치료가 어려운 환자까지 수용할 수 있게 지원하고 있다. 산부인과 또한 최근 고령 산모가 많아 난임과 고위험 분만 비율이 높아지니 이에 대한 진료뿐 아니라 신생아 중환자실까지 확충해 대응을 강화했다.”



- 공공병원이 타 권역의 상급종합병원에서 담당하는 일부 역할까지 맡는 건 부담도 클 텐데.



“상급종합병원이 아님에도 지역에서 상급종합병원급의 역할을 이미 수행해온 것은 일산병원이 있는 경기 서북부 지역의 특수성도 있기 때문이다. 주 진료권인 경기 고양시와 파주시 외에도 김포시와 양주시, 의정부시의 일부 환자들까지 찾으니 통틀어 인구 200만명이 넘는 권역을 담당한다. 상급종합병원의 이른바 ‘북방한계선’이 서울까지라서 (일산병원이) 그 바깥에 있는데 다른 국립대병원도 없으니 역할이 더 막중하다.”



- 공공병원이지만 다른 곳과 달리 국민건강보험공단이 세운 보험자병원이란 정체성까지 있어 복합적인 역할을 맡고 있다.



“당초 보험자병원으로 설립된 취지로 표준적인 진료 모델과 합리적인 의료비 기준을 제시하는 역할이 주어져 있었다. 이를 기반으로 적정 의료 모델을 실제 입증만 하는 데 그치지 않고 공공병원이 나아가야 할 방향성도 보여줘야 한다고 생각했다. 이를 위해 정책·지역·기술·경영 등 4개의 키워드를 중심으로 해서 병원이 의료뿐 아니라 산업과도 연계해 기술 개발 허브 역할을 하며 지역 경제에 기여하는 쪽으로도 가야 한다고 본다. 요새 인공지능이 대세인데 새로운 의료 기술과 결합시킨 플랫폼 병원의 모델을 제시하자는 비전도 갖고 있다.”



- 플랫폼 병원이란 지향점이 공공의료의 모델 제시와도 연관되는지.



“지역사회 내 병원 간 무한경쟁이 벌어지고 있지만 공공병원이라면 경쟁보다는 상생의 방향을 우선해야 한다는 취지에서 플랫폼 병원이란 목표를 강조하고 있다. 플랫폼 병원이라 하면 요즘 너무 흔한 표현이 됐지만 사실 우리는 보다 선도적으로 과학기술정보통신부의 의료 특화 파운데이션 모델 사업에 참여해 이미 2단계까지 진행 중이다. 의료인력은 부족한데 인구는 고령화되는 현실에서 살아남을 방법은 인공지능을 통한 전문적인 디지털 헬스케어 제공뿐이라고 보고 산업계와도 협력하는 것이다. 공공병원에 대한 낡은 인식을 바꾸고 지역 주민이 신뢰할 수 있는 현대적 공공의료 모델을 보여주기 위해서라도 우리가 앞장서서 지역사회 주민들이 와서 치료는 물론 교육까지 받을 수 있는 병원을 만드는 데 주력하고 있다. 지역의 특성에 맞는 플랫폼 공공병원 모델을 바탕으로 다른 지역 의료원까지 실적을 확산시키자는 것이 목표다.”

