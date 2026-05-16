마이클 잭슨 돌풍…영국 차트서 앨범 1위·‘비트 잇’ 43년만에 톱 5

마이클 잭슨의 대표곡 ‘비트 잇’(Beat It)이 43년 만에 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 상위 5위 내에 진입했다. 마이클 잭슨의 전기 영화 <마이클> 개봉에 힘입어 ‘팝의 황제’ 돌풍이 다시 불고 있다.

15일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 마이클 잭슨(잭슨 파이브 포함)은 이번 주 ‘톱 100’ 차트에서 싱글 4개, 앨범 5개를 각각 진입시켰다. 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서는 ‘빌리 진’(Billie Jean)이 전주보다 한 계단 오른 3위, ‘비트 잇’이 전주보다 다섯 계단 오른 5위를 각각 기록했다.

‘빌리 진’은 지난주 차트에서 1983년 이래 43년 만에 4위로 ‘톱 5’에 복귀한 바 있다. ‘비트 잇’은 이번 주 차트에서 1983년 이래 43년 만에 5위로 ‘톱 5’를 차지했다. 또한 ‘휴먼 네이처’(Human Nature)는 6위, 잭슨 파이브의 ‘아이 원트 유 백’(I Want You Back)은 27위를 각각 기록했다.

‘팝의 황제’의 인기는 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’에서도 뜨거웠다. 베스트 앨범 ‘디 에센셜’(THE ESSENTIAL)은 지난주에 이어 2주 연속 정상을 차지해 누적 9주 1위를 기록했다. 이 밖에 ‘스릴러’(Thriller) 5위, ‘배드’(BAD) 6위, ‘오프 더 월’(Off The Wall) 39위, ‘데인저러스’(Dangerous) 74위 등 총 5개 앨범이 차트에 이름을 올렸다.

영화 <마이클>은 마이클 잭슨의 삶과 음악 활동을 담은 전기 영화로 마이클 잭슨의 조카 자파 잭슨이 주연을 맡았다. <마이클>은 북미 등에서 먼저 개봉했으며, 국내에서는 지난 13일 개봉했다.

그룹 방탄소년단(BTS)의 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)은 앨범 차트 ‘톱 100’에서 전주보다 여섯 계단 하락한 26위, 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)은 싱글 차트 ‘톱 100’서 두 계단 하락한 51위로 각각 8주 연속 진입했다. 이 밖에 싱글 차트 ‘톱 100’에서 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙 ‘골든’(Golden)은 41위, 캣츠아이의 ‘핑키 업’(PINKY UP)은 50위, ‘터치’(TOUCH)는 98위를 각각 기록했다.