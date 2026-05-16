임재범, 오늘부터 마지막 콘서트…40년 음악 인생 마침표

가수 임재범이 16∼17일 서울 송파구 올림픽공원 올림픽홀에서 40주년 콘서트 ‘나는 임재범이다’ 서울 앙코르 공연을 열고 음악 여정의 마침표를 찍는다.

16일 소속사 블루씨드엔터테인먼트에 따르면 이번 공연은 팬의 성원에 보답하고자 마련된 마지막 무대다. 그는 지난 11월 대구를 시작으로 인천, 서울, 부산, 수원, 고양, 광주, 울산, 창원, 청주, 전주, 대전까지 전국투어를 이어갔다.

임재범은 이번 서울 콘서트를 끝으로 무대에서 물러난다. 그는 투어 곳곳에서 팬들과 나눈 교감의 시간을 되짚으며, 마지막 인사를 건넬 것으로 전망된다.

소속사는 “40년 세월이 녹아든 압도적인 무대와 팬들을 향한 진심 어린 고백이 어우러질 이번 서울 앙코르 콘서트는 팬들에게 특별한 선물이 될 것”이라고 소개했다.

지난 1986년 밴드 시나위 1집 활동으로 데뷔한 임재범은 호소력 있는 음색과 폭발적인 가창력을 바탕으로 ‘비상’, ‘너를 위해’, ‘이 밤이 지나면’ 등의 히트곡을 발표했다. 그는 올해 1월 이번 전국 투어를 끝으로 가요계를 떠나겠다고 선언해 팬들을 놀라게 했다.