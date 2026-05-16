러시아의 우크라 도심 맹폭에 27명 사망…젤렌스키 “응징할 것”

러시아가 우크라이나 후방 도심에 드론 1500여대와 수십 발의 미사일을 쏟아부으면서 민간인 사상자가 속출했다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아 공세를 규탄하며 보복을 예고했다.

15일(현지시간) 로이터·AFP통신 등에 따르면 지난 13∼14일 이틀간 계속된 러시아의 공격으로 우크라이나 전역에서 민간인 최소 27명이 숨진 것으로 집계됐다.

우크라이나 당국은 이틀간 1567대의 드론이 러시아에서 발사됐다고 밝혔다. 이중 상당수는 방공망에 격추됐지만 일부는 도심에 떨어지면서 민간인 피해를 막지는 못했다. 로이터통신은 “우크라이나 전쟁 발발 이후 이틀 동안 기준으로 최대 규모의 공중 공격”이라고 전했다.

이번 공격으로 우크라이나 전역에서 180개의 시설이 피해를 입었고, 이 중 50개는 아파트 등 주거용 건물이라고 당국은 밝혔다. 특히 수도 키이우의 피해가 컸다. 이틀간 키이우에서만 어린이 3명을 포함해 24명이 사망했다. 9층 아파트가 붕괴하는 등 민간 시설도 큰 피해를 입었다. 젤렌스키 대통령은 아파트를 타격한 미사일이 올해 2분기 생산된 Kh-101 순항미사일로 확인됐다고 밝히며, 러시아가 글로벌 제재를 회피해 무기를 만들고 있다고 주장했다.

젤렌스키 대통령은 이날 소셜미디어에 “국민의 생명을 앗아간 침략자의 어떤 공격도 응징 없이 넘어가지 않을 것”이라며 “우리가 전쟁 범죄에 대응하는 것은 정당하다”고 했다. 그러면서 러시아의 석유 산업, 군수 생산기지, 전쟁 책임자들을 ‘대응’ 대상으로 지목했다. 그는 또 “러시아가 벨라루스를 전쟁에 깊이 끌어들이려고 하고 있다”며 벨라루스가 러시아를 지원해선 안 된다고 경고했다.

이틀간 도심을 겨냥한 폭격으로 민간인 사상자가 속출하면서 러시아가 항복을 압박하기 위해 민간인을 겨냥하고 있다는 의심도 커지고 있다. 러시아는 우크라이나 군을 지원하는 관련 시설과 에너지 시설을 타격한 것이라며 민간인 겨냥 의혹을 부인한다.

우크라이나도 이날 러시아 중부 도시 랴잔의 정유시설을 타격하는 등 반격에 나섰다. 우크라이나 공격으로 랴잔에서 4명이 숨지고 최소 12명이 다쳤다고 러시아 지역당국은 전했다.

이틀째 계속된 대규모 공격은 러시아의 제2차 세계대전 승전 기념일(전승절) 휴전이 끝난 뒤 미국과 러시아 정상이 우크라이나 전쟁의 종전 가능성을 잇달아 거론한 직후에 이뤄졌다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 9일 기자회견에서 우크라이나 전쟁이 막바지에 다다르고 있다고 주장했다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 12일 중국 베이징으로 떠나며 우크라이나 전쟁 해결이 가까워졌다고 말했다.

미국이 중재하는 양측의 종전 협상은 중동 사태로 사실상 중단된 상태다. 러시아와 우크라이나는 이날 전쟁 포로 205명씩을 교환했다. 또한 우크라이나는 전사한 시신 526구를, 러시아는 41구를 인도받았다.