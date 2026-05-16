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6·3 지방선거 후보로 7829명 최종 등록···평균 경쟁률 1.8대 1

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본문 요약

다음달 3일 치러지는 제9회 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거에 총 7829명이 후보로 등록했다.

광역단체장 선거는 후보 54명이 등록해 3.4대 1의 경쟁률을 기록했다.

기초단체장 선거는 585명, 광역의원 1천657명, 기초의원 4천402명의 후보가 나섰다.

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6·3 지방선거 후보로 7829명 최종 등록···평균 경쟁률 1.8대 1

입력 2026.05.16 12:32

수정 2026.05.16 12:36

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  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

제9회 전국동시지방선거 후보자 등록 접수일인 14일 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 후보자 및 캠프 대리인들이 후보 등록을 하고 있다. 연합뉴스

제9회 전국동시지방선거 후보자 등록 접수일인 14일 서울 종로구 서울시선거관리위원회에서 후보자 및 캠프 대리인들이 후보 등록을 하고 있다. 연합뉴스

다음달 3일 치러지는 제9회 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거에 총 7829명이 후보로 등록했다.

중앙선거관리위원회는 지난 14∼15일 광역단체장, 기초단체장, 광역의원, 기초의원, 비례 광역의원, 비례 기초의원, 교육감, 국회의원 후보 등록을 접수한 결과 이같이 최종 집계됐다고 16일 밝혔다. 평균 경쟁률은 1.8대 1로 역대 최저치였던 2022년 지방선거와 같은 수준을 보였다.

이번 선거에서는 광역단체장 16명, 기초단체장 227명, 광역의원(비례 포함) 933명, 기초의원(비례 포함) 3035명, 교육감 16명, 국회의원 14명을 선출한다.

광역단체장 선거는 후보 54명이 등록해 3.4대 1의 경쟁률을 기록했다. 기초단체장 선거는 585명(2.6대 1), 광역의원 1천657명(2.1대 1), 기초의원 4천402명(1.7대 1)의 후보가 나섰다. 비례 광역의원은 354명(2.7대 1), 비례 기초의원은 672명(1.7대 1), 교육감 58명(3.6대 1)이 후보로 나선다.

국회의원 재보선의 경우 47명이 출마해 3.4대 1의 경쟁률을 보였다.

6·3 지방선거 기초단체장 3명·지방의원 510명 ‘무투표 당선’

6·3 지방선거 후보 등록 결과 전국 후보자 513명이 무투표로 당선됐다고 중앙선거관리위원회가 16일 밝혔다. 단독출마·정수 미달 등으로 인한 무투표 선거구는 307곳이다. 선거 단위 별로는 무투표 당선이 결정된 기초단체장 후보는 김이강 광주 서구청장, 김병내 광주 남구청장, 임병택 경기 시흥시장 후보 3명이다. 모두 더불어민주당 소속이다. 광주 남·...

https://www.khan.co.kr/article/202605161201001

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