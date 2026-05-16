“삼성전자, 메모리 600%·파운드리 50∼100% 성과급 제안”···로이터, 임금협상 회의록 공개

사측 “시스템 반도체 사업부, 수조원 손실 기록” 노조 측 “성과급 격차 땐 계속 일할 동기 있겠나”

삼성전자가 메모리반도체 사업부에 600%대 성과급을 제안한 반면, 비메모리 반도체 부문에는 최대 100% 수준의 성과급을 제시했다고 로이터통신이 16일 보도했다.

로이터통신이 입수한 임금 협상 회의록에 따르면 삼성전자는 지난 3월 디바이스솔루션(DS) 부문 메모리 사업부 직원들에게 연봉의 607% 수준에 달하는 성과급을 제시했다. 반면 DS 내 적자 사업부인 파운드리와 시스템LSI에는 50∼100%의 성과급을 책정했다.

삼성전자의 반도체 사업을 담당하는 DS 부문은 메모리, 시스템LSI, 파운드리 등 3개 주요 사업으로 구성된다. 메모리 사업부는 최근 인공지능(AI) 붐을 타고 막대한 이익을 냈지만, 나머지 시스템 반도체 부문은 대규모 적자를 기록했다.

회사 측 대표교섭위원인 김형로 부사장은 회의록에서 “시스템 반도체 사업부는 수조 원의 손실을 기록했고, 솔직히 우리 회사가 아니었다면 그들은 아마도 파산했거나 문을 닫았을 것”이라며 “성과급 지급을 어떻게 정당화할 수 있겠느냐”고 말했다고 로이터는 전했다.

노동조합 측은 이 같은 성과급 격차가 ‘2030 시스템 반도체 1위’라는 회사 비전을 흔들고 직원 이탈을 부추길 것이라며 반발한 것으로 전해졌다. 최승호 노조위원장은 회의록에서 “메모리 사업부는 성과급 5억원을 받는데 파운드리 사업부는 8000만원만 받는다면, 그 직원들이 계속 일할 동기가 있겠느냐”고 말했다.

성과급 협상이 타결되지 않을 경우 노조는 이달 21일부터 다음달 7일까지 파업에 나선다는 계획이다. 총파업 위기 속에서 회사는 협상 재개를 제안했지만, 노조는 사측 태도에 변화가 없다며 파업을 강행하겠다는 입장을 밝혔다. JP모건은 이번 파업이 현실화할 경우 삼성전자의 영업이익이 21조∼31조원 줄어들 수 있다고 추정했다.