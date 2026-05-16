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트럼프 “미군·나이지리아군, 전세계 IS 2인자 제거”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 미군과 나이지리아군 합동 군사 작전으로 극단주의 무장단체 이슬람국가 2인자를 제거했다고 15일 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에 "오늘 밤 내 지시에 따라 용감한 미군과 나이지리아군이 전 세계에서 활발하게 활동하던 테러리스트를 전장에서 제거하기 위해 치밀하게 계획된 매우 복잡한 작전을 완벽하게 수행했다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "전 세계 IS의 2인자 아부 빌랄 알 미누키는 아프리카에 숨을 수 있으리라 생각했겠지만, 그가 무엇을 하는지 파악하는 정보원들을 우리가 뒀다는 사실은 알지 못했다"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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트럼프 “미군·나이지리아군, 전세계 IS 2인자 제거”

입력 2026.05.16 14:14

  • 김희진 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 미군과 나이지리아군 합동 군사 작전으로 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS) 2인자를 제거했다고 15일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에 “오늘 밤 내 지시에 따라 용감한 미군과 나이지리아군이 전 세계에서 활발하게 활동하던 테러리스트를 전장에서 제거하기 위해 치밀하게 계획된 매우 복잡한 작전을 완벽하게 수행했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 “전 세계 IS의 2인자 아부 빌랄 알 미누키는 아프리카에 숨을 수 있으리라 생각했겠지만, 그가 무엇을 하는지 파악하는 정보원들을 우리가 뒀다는 사실은 알지 못했다”고 했다. 이어 “그는 더 이상 아프리카 주민들을 공포에 떨게 하거나, 미국인을 표적으로 삼는 작전 계획에도 관여하지 못할 것”이라며 “그를 제거함으로써 IS의 글로벌 활동은 크게 약화했다”고 했다.

트럼프 대통령은 이슬람 극단주의 무장단체의 공격이 자주 발생하는 나이지리아에서 기독교인들이 박해받고 있다며 군사적 개입 가능성을 시사해왔다. 미군은 지난해 12월25일 성탄절에도 트럼프 대통령 지시에 따라 나이지리아군과 공조해 나이지리아 내 IS 거점을 공습했다.

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