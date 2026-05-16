트럼프 “미군·나이지리아군, 전세계 IS 2인자 제거”

도널드 트럼프 미국 대통령이 미군과 나이지리아군 합동 군사 작전으로 극단주의 무장단체 이슬람국가 2인자를 제거했다고 15일 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 SNS 트루스소셜에 "오늘 밤 내 지시에 따라 용감한 미군과 나이지리아군이 전 세계에서 활발하게 활동하던 테러리스트를 전장에서 제거하기 위해 치밀하게 계획된 매우 복잡한 작전을 완벽하게 수행했다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "전 세계 IS의 2인자 아부 빌랄 알 미누키는 아프리카에 숨을 수 있으리라 생각했겠지만, 그가 무엇을 하는지 파악하는 정보원들을 우리가 뒀다는 사실은 알지 못했다"고 했다.