집에 들어서자마자 ‘윽~’···디퓨저로는 안 잡히는 ‘오묘한 집 냄새’ 진짜 원인은

집에 들어서는 순간 코끝을 스치는 냄새가 있다. 곰팡내 같기도 하고, 오래된 책장 사이에 배어 있는 종이 냄새 같기도 하다. 나무와 먼지, 눅눅한 공기가 뒤섞인 듯한 이 묘한 냄새를 사람들은 흔히 ‘묵은 집 냄새’라고 부른다. 얼핏 오래된 집이라면 당연한 냄새처럼 여기기 쉽지만, 전문가들은 이 냄새를 단순한 세월의 흔적으로 넘겨봐선 안 된다고 말한다.

국내 주거환경 전문가들은 오래된 집 특유의 냄새가 환기 부족과 습기, 쌓인 먼지, 오래 사용한 커튼·침구 같은 섬유류, 곰팡이, 배수구 오염 등 복합적인 원인에서 비롯되는 경우가 많다고 설명한다. 특히 장마철이 길고 사계절 습도 변화가 큰 국내 환경에서는 결로와 곰팡이 문제가 냄새로 이어지기 쉽다.

생활환경 관리 전문가들은 냄새를 없애는 핵심으로 “향으로 덮기보다 원인을 제거하는 것”을 꼽는다. 방향제나 디퓨저는 잠시 냄새를 가릴 수는 있지만, 환기와 습도 관리, 오염 부위 청소가 병행되지 않으면 같은 냄새가 반복될 가능성이 크다는 설명이다.

전문가들이 가장 먼저 권한 방법은 환기다. 오랫동안 닫혀 있던 공간은 습기와 냄새 입자가 실내에 머물기 쉬우므로, 창문을 열어 공기를 순환시키는 것만으로도 냄새가 상당 부분 줄어들 수 있다. 특히 햇빛과 공기 순환은 곰팡이와 세균 증식을 억제하는 데 도움이 된다.

또 다른 주요 원인은 오래된 섬유 제품이다. 카펫, 커튼, 소파, 침구류 같은 직물은 수년간 습기와 생활 냄새를 흡수한다. 특히 오래된 카펫이 냄새를 붙잡는 대표적인 요소로 지목됐다. 전문가들은 단순 진공청소만으로는 부족할 수 있으며, 필요할 경우 전문 세척이나 교체까지 고려해야 한다고 조언한다.

전문가들은 특히 습기 문제를 중요하게 본다. 곰팡이나 누수는 단순한 냄새 문제가 아니라 건강과도 연결될 수 있기 때문이다. 실제로 벽 안쪽 누수나 숨어 있는 곰팡이가 지속적인 퀴퀴한 냄새의 원인일 수 있다.

냄새가 계속된다면 냉난방 공조 시스템 필터와 환기구 점검도 필요하다. 오래된 필터에는 먼지와 곰팡이, 냄새 입자가 축적될 수 있어 냄새를 집 안 전체로 순환시킬 가능성이 있다. 전문가들은 필터를 정기적으로 교체하고, 환기구 내부 청소 상태도 확인해야 한다고 조언한다.

최근에는 공기청정기와 제습기를 함께 사용하는 방법도 많이 활용된다. 특히 장마철이 있는 한국 환경에서는 실내 습도를 낮추는 것만으로도 퀴퀴한 냄새가 크게 줄어드는 경우가 많다. 실내 습도를 약 40~50% 수준으로 유지하는 것이 도움이 될 수 있다.