트럼프, 1분기에만 증권 거래 ‘3700여건’···계속되는 이해충돌 논란

도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 1분기 수억달러 규모의 미국 기업 증권 관련 거래를 한 것으로 나타났다.

15일(현지시간) 블룸버그는 미국 정부윤리청(OGE) 공개 자료에 따르면 트럼프 대통령은 1분기에 3700건이 넘는 증권 거래를 했다고 보도했다. 거래에는 행정부와 이해관계가 얽힌 주요 기업 증권과 관련된 것도 포함됐다.

트럼프 대통령이 해당 기간 각각 최소 100만달러(약 15억원) 이상 매입한 기업 증권은 엔비디아, 오라클, 애플, 마이크로소프트, 보잉, 코스트코 등이다. 지난 2월에는 마이크로로소프트, 메타, 아마존 등 3개 기술 기업 증권을 각각 500만~2000만달러(약 75억~300억원) 상당의 금액으로 처분했다. 그밖에 브로드컴, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스, 이베이, 애보트 래보라토리, 우버 테크놀로지스, AT&T 등 여러 기업과 연계된 증권도 거래 내역에 포함됐다.

OGE 자료에는 트럼프 대통령이 거래한 기업 증권 종류가 주식인지 회사채인지는 명시되지 않았다. 거래 가치는 정확한 금액 대신 범위로 명시됐다. 이를 토대로 보면 트럼프 대통령의 1분기 누적 거래액은 최소 2억2000만달러(약 3298억원), 최대 7억5000만달러(1조1243억원) 규모로 추산됐다. 정확한 거래 가치를 산정하긴 어렵지만, 3개월간 하루 평균 40건이 넘는 거래량이 눈에 띈다고 블룸버그는 전했다.

자산운용사 터틀 캐피털 매니지먼트의 매튜 터틀 최고경영자(CEO)는 이 같은 트럼프 대통령의 증권 거래량을 두고 “미친 양의 거래”라며 “막대한 알고리즘 거래를 하는 헤지펀드 같다”고 평가했다.

이번에 공개된 증권 거래 내역은 트럼프 대통령을 두고 꾸준히 제기된 이해충돌 우려에 다시 불을 지폈다. 1978년 제정된 미 연방윤리법은 대통령에 대해 ‘이해 충돌이 발생할 가능성이 있는 자산을 처분해야 한다’는 의무 규정을 두진 않았다. 그러나 역대 대통령들은 자발적으로 이해충돌 소지가 있는 자산을 처분하거나 백지 신탁했다. 트럼프 대통령은 이러한 전통을 따르지 않은 최초의 대통령이다. 트럼프 대통령의 자산은 그의 자녀들이 관리하는 가족 신탁에 보관돼있다.

트럼프 대통령은 엔비디아, 보잉 등 자신이 거래한 기업에 영향을 미칠 법한 정책적 조치를 다수 해왔으며, 이들 기업 경영진과도 정기적으로 교류해 논란을 키우곤 했다. 최근 방중 일정에서도 젠슨 황 엔비디아 CEO, 팀 쿡 애플 CEO, 켈리 오트버그 보잉 CEO 등 자신이 투자한 기업들의 수장을 데려가기도 했다. 이를 두고 트럼프 대통령이 공적 의무와 개인의 사업 이익의 경계를 흐리고 있으며, 대통령직을 이용해 재정적 이익을 보고 있다는 비판이 꾸준히 제기돼왔다.

트럼프 대통령의 가족기업 트럼프그룹의 대변인은 이 같은 의혹에 대해 “트럼프 대통령의 투자 자산은 모든 투자 결정에 대해 독점적이고 전적인 권한을 가진 제3의 금융기관이 독립적으로 관리하는 전임 자산관리 계좌를 통해 유지된다”며 “트럼프 대통령이나 그의 가족, 트럼프그룹 모두 특정 투자의 선택, 지시, 승인에 어떤 역할도 하지 않는다”고 밝혔다.