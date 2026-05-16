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“푸틴, 시진핑 초청으로 19일 중국 방문”···트럼프 방중 나흘만

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블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오는 19일부터 이틀간 중국을 공식 방문한다.

푸틴 대통령은 방중 기간 리창 중국 총리와도 회담하며 무역·경제 협력 전망을 논의할 것이라고 크렘린궁은 덧붙였다.

푸틴 대통령의 이번 방중 일정은 트럼프 대통령이 전날 중국 방문을 마친 뒤 나흘 만에 이어진다는 점에서 관심이 쏠린다.

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“푸틴, 시진핑 초청으로 19일 중국 방문”···트럼프 방중 나흘만

입력 2026.05.16 16:09

  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아 전승절인 2025년 5월 8일 모스크바 크렘림궁에서 만났다./AP연합뉴스

시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 러시아 전승절인 2025년 5월 8일 모스크바 크렘림궁에서 만났다./AP연합뉴스

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오는 19일(현지시간)부터 이틀간 중국을 공식 방문한다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 방문을 마친 지 나흘 만에 이뤄지는 일정이다.

크렘린궁은 16일 시진핑 중국 국가주석이 푸틴 대통령을 초청했다며 이같이 밝혔다. 이어 “이번 방문은 양국 관계의 근간이 되는 선린우호협력 조약 25주년 기념일과 시기를 맞춰 이뤄진다”고 설명했다.

푸틴 대통령은 시 주석과 정상회담을 통해 양국 관계 현안, 양국의 포괄적 동반자 관계 및 전략적 상호 협력을 더 강화하는 방안, 주요 국제·지역 현안 등을 논의할 예정이다. 두 정상은 ‘러시아·중국의 해’(2026~2027년) 기념행사에 함께 참석하고, 정상회담 뒤 최고위급 공동성명과 양국 정부 간 협약 서명 등도 이어갈 계획이다.

푸틴 대통령은 방중 기간 리창 중국 총리와도 회담하며 무역·경제 협력 전망을 논의할 것이라고 크렘린궁은 덧붙였다.

푸틴 대통령의 이번 방중 일정은 트럼프 대통령이 전날 중국 방문을 마친 뒤 나흘 만에 이어진다는 점에서 관심이 쏠린다. 미·중 정상회담에서 트럼프 대통령이 뚜렷한 성과 없이 돌아갔다는 평가가 나오는 가운데, 중국은 미·러 정상을 잇달아 상대하며 세계 외교 무대에서 존재감을 키우는 모습이다.

푸틴 대통령과 시 주석이 마지막으로 직접 마주한 것은 지난해 9월 중국 베이징에서 개최한 전승절 80주년 열병식 때다. 당시 김정은 북한 국무위원장까지 세 정상이 나란히 톈안먼 망루에 올라 북·중·러 밀착을 과시했다.

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