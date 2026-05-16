삼성전자 노사 대화 재개···18일 중노위 추가 사후조정

삼성전자 노사가 오는 21일 예정된 총파업을 사흘 앞두고 조정을 재개한다.

16일 삼성전자 노사에 따르면 노사는 오는 18일 오전 세종시 중앙노동위원회에서 2차 사후조정 회의를 연다. 조정에는 중노위 위원장이 직접 참관할 에정이다.

앞서 삼성전자 노사는 지난 11일부터 13일 새벽까지 중노위 중재로 사후조정을 진행하고 마라톤협상을 벌였으나, 성과급 지급 기준을 두고 입장 차를 좁히지 못해 결렬됐다. 중노위는 이후 삼성전자 노사에 16일 사후 조정회의 재개를 요청했으나 노조가 받아들이지 않아 무산됐다. 오는 18일 2차 사후조정은 사실상 삼성전자 노사가 총파업 이전 마지막으로 협상할 기회로 예상된다.

노사는 사후조정을 이틀 앞둔 이날 오후 4시쯤 경기 평택캠퍼스 노조 사무실에서 사전미팅을 진행했다. 미팅에는 삼성전자 과반 노조인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부 최승호 위원장과 사측 새 대표교섭위원 여명구 DS(디바이스솔루션) 피플팀장(부사장)이 참석했다.

기존 사측 대표교섭위원이던 김형로 부사장은 노조 측 요구로 교체됐다. 다만 교섭 과정 이해를 돕기 위해 노조 동의를 얻어 발언 없이 조정에 참여할 예정이다.

최 위원장은 이날 이재용 삼성전자 회장의 대국민 사과와 관련해서는 “직원들이 회사와 신뢰가 깨져 조합에 가입했다. DS 부문의 경우 85% 가입으로 사실상 모두 노조원이고 직원”이라며 “신뢰 회복의 시간이 걸릴 수 있겠지만, 함께 갈 수 있도록 이번 교섭부터 노력해주면 좋겠다”고 밝혔다.

정부도 막판까지 협상 타결을 중재하기 위해 총력을 기울이고 있다. 김영훈 고용노동부 장관은 전날 최 위원장과 만나 사측에 대한 요구사항을 듣고, 이날에는 삼성전자 경영진과 면담해 정부 입장을 설명하고 양측 의견 조율을 시도했다.