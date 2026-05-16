손흥민 ‘4번째 도전’ 이기혁 ‘깜짝 발탁’…홍명보호, 북중미 월드컵 태극전사 26인 최종명단 발표

손흥민(LAFC)이 홍명보호의 일원으로 네 번째 월드컵 무대에 도전한다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독은 16일 서울 종로구 KT 온마당에서 2026 북중미 월드컵에 출전할 태극전사 26인의 최종 명단을 발표했다.

‘아시아 최고의 스트라이커’ 손흥민은 이강인(파리 생제르맹), 김민재(뮌헨), 이재성(마인츠) 등 유럽파 핵심 자원들과 함께 예상대로 최종 명단에 들어 2014년 브라질, 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 4번째 월드컵에 출격한다.

측면 수비와 미드필더로 뛸 수 있는 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 외국 태생의 혼혈 선수로는 처음으로 한국을 대표해 ‘꿈의 무대’에 선다. 카스트로프는 지난해 9월 평가전을 앞두고서 소속 축구협회를 대한축구협회로 옮기고 꾸준히 홍 감독의 부름을 받아왔다.

홍 감독은 A매치 출전 경험이 2022년 동아시안컵 홍콩전 한 경기에 불과한 강원FC 센터백 이기혁을 파격적으로 선발했다. 홍 감독 체제에서는 2024년 11월 북중미 월드컵 아시아 예선 경기를 앞두고 한 번 소집됐을 뿐 경기에 나서지는 못했던 이기혁은 지난 3월 평가전에서 무릎을 다쳐 낙마한 김주성(히로시마)의 빈 자리를 채운다.

이날 추가로 몇 명을 더 선발해 사전캠프에서 ‘무한경쟁’을 이어갈 수도 있다는 전망이 나오기도 했으나, 홍 감독은 26인의 최종명단을 조기에 확정했다. 다만 강상윤, 조위제(이상 전북)와 19세 골키퍼 윤기욱(서울) 등 3명의 어린 유망주를 ‘훈련 파트너’로 데려간다.

홍명보호 본진은 18일 인천국제공항을 통해 미국 유타주 솔트레이크시티 사전캠프로 떠난다. 손흥민을 비롯한 해외파는 곧바로 사전캠프로 합류한다. 사전캠프에서는 31일(이하 한국시간) 오전 10시 트리니다드토바고, 6월 4일 오전 10시 엘살바도르와 평가전을 치른다. 두 경기 모두 솔트레이크시티의 브리검영대 BYU 사우스 필드에서 개최된다.

대표팀은 이어 결전지인 멕시코 과달라하라 베이스캠프로 6월5일 떠난다. 조별리그 A조에 속한 홍명보호는 과달라하라 스타디움에서 12일 체코, 19일 멕시코를 상대한다. 이어 25일 몬테레이 스타디움에서 남아프리카공화국과 3차전을 치른다.

◇ 2026 북중미 월드컵 최종명단(26명)

▲ GK= 조현우(울산) 김승규(도쿄) 송범근(전북)

▲ DF= 김민재(뮌헨) 조유민(알샤르자) 이한범(미트윌란) 김태현(가시마 앤틀러스) 박진섭(저장) 이기혁(강원) 이태석(아우스트리아 빈) 설영우(즈베즈다) 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 김문환(대전)

▲ MF= 양현준(셀틱) 백승호(버밍엄) 황인범(페예노르트) 김진규(전북) 배준호(스토크시티) 엄지성(스완지시티) 황희찬(울버햄프턴) 이동경(울산) 이재성(마인츠) 이강인(PSG)

▲ FW= 오현규(베식타시) 손흥민(LAFC) 조규성(미트윌란)

▲ 훈련 파트너= 강상윤 조위제(이상 전북) 윤기욱(서울)