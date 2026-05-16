냉장고서 꺼낸 ‘새 두부’ 씻어 먹어야 할까…올바른 보관법은

냉장고에서 두부를 꺼낼 때마다 “물에 한번 씻어야 하나?”, “포장 속 물은 버려도 되나?” 하고 고민하는 사람이 적지 않다. 특히 남은 두부를 어떻게 보관해야 하는지 헷갈린다는 반응도 많다.

전문가들은 먼저 두부 포장 안의 물부터 오해하지 말라고 말한다. 이 물은 단순히 남아 있는 물기가 아니라 두부의 신선도를 유지하기 위한 ‘충진수’다. 두부가 공기와 직접 닿는 것을 줄이고 수분을 유지해 유통 과정에서 마르거나 변질되는 것을 막는 역할을 한다는 설명이다. 식품업계에서는 보통 정제수를 넣어 두부의 상태를 안정적으로 유지한다.

다만 개봉 후에는 이야기가 달라진다. 식품의약품안전처의 식품 보관 수칙과 식품위생 전문가들의 설명을 종합하면, 개봉한 두부는 기존 물을 버리고 깨끗한 물로 갈아 담아 냉장 보관하는 것이 좋다.

두부는 수분과 단백질 함량이 높아 세균이 번식하기 쉬운 식품이다. 특히 공기와 접촉한 뒤에는 변질 속도가 빨라진다. 식약처 역시 냉장식품은 표시된 보관 방법을 지키고, 개봉 후에는 가능한 빨리 섭취할 것을 권고하고 있다.

그렇다면 두부는 씻어 먹어야 할까.

식품 전문가들은 “포장 직후 두부는 이미 가열·살균 과정을 거친 상태여서 반드시 씻어야 하는 것은 아니다”라고 설명한다. 다만 포장수를 따라내는 과정에서 냄새나 미끈한 느낌이 신경 쓰인다면 흐르는 물에 가볍게 헹구는 정도는 괜찮다. 오래 씻거나 주무르면 오히려 조직이 무를 수 있다.

남은 두부를 보관할 때는 밀폐용기에 담고 두부가 잠길 정도로 찬물을 부어 냉장 보관하는 방법이 가장 널리 권장된다. 이때 물은 하루에 한 번 정도 갈아주는 것이 좋다. 다만 이렇게 보관하더라도 개봉 후에는 2~3일 안에 먹는 편이 안전하다.

오래 보관하려면 냉동도 가능하다. 냉동한 두부는 수분이 빠지면서 조직이 단단해지고 스펀지 같은 식감으로 변한다. 대신 양념이 잘 배어 찌개나 조림용으로 활용하기 좋다.

반대로 표면이 끈적거리거나 시큼한 냄새가 나고, 물이 탁하게 변했다면 먹지 않는 것이 좋다. 식품업계에서는 이런 상태를 대표적인 변질 신호로 본다. 식약처는 냉장식품을 실온에 오래 두지 말고, 조리 후에는 가능한 빨리 섭취할 것을 권고하고 있다.