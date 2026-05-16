홍명보호, 변화보다는 ‘안정’에 방점…3월 A매치 멤버 대부분 멕시코로

변화보다는 안정이었다. 2026 북중미 월드컵에 참가하는 태극전사 26명은 팬들의 예상과 크게 다르지 않았다.

홍명보 축구대표팀 감독은 16일 종로구 KT 웨스트빌딩에서 북중미 월드컵에 참가하는 최종명단(26명)을 발표했다. 4번째 월드컵에 도전하는 손흥민(LAFC)을 비롯해 김민재(바이에른 뮌헨), 이강인(파리 생제르맹) 등이 대부분 이름을 올렸다.

독일 태생의 혼혈 선수인 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 당당히 이름을 올렸다. 전반적으로 지난 3월 A매치 2연전과 비교해 큰 차이가 없다. 무릎을 다친 김주성(히로시마)의 빈 자리를 이기혁(강원)이 채운 정도가 깜짝 발탁이었다. 대표팀 선수 구성을 살펴보면 20명이 해외파, 6명이 국내파였다.

홍 감독이 북중미 월드컵 티켓을 따내는 과정에 기여한 선수들의 공로를 인정하는 동시에 짧은 시간 대표팀이 안정되길 바랐다는 의미로 풀이됐다.

홍 감독은 선발 명단을 발표한 직후 “월드컵 예선부터 뛴 선수들에게 감사하다는 말을 해주고 싶다. 이 자리까지 오는 과정에서 흘린 땀과 노력은 잊지 않겠다”고 말했다.

겉으로는 큰 변화가 없었지만 내부적으로 고민은 많았다. 부상이 잦았던 미드필더와 수비수가 대표적이다.

특히 중원의 핵인 황인범(페예노르트)은 지난 3월 왼쪽 발등을 다친 뒤 남은 시즌을 뛰지 못하면서 큰 고민을 안겼다. 조기 귀국한 황인범은 대표팀의 배려 아래 컨디션을 끌어 올리고 있다.

홍 감독은 “미드필더와 수비수는 갑론을박이 많았다. 마지막까지 누구를 선택할지 고민했다”면서 “황인범은 테스트를 통해 심폐 기능은 다른 선수들보다 좋은 것을 확인했다. 경기 감각이 완벽하다고 할 수 없지만 그 부분은 미국에서 열리는 평가전에서 끌어올릴 것이라 생각한다”고 말했다.

그러나 수비에선 김주성이 낙마하면서 새 얼굴이 합류하게 됐다. 대표팀 코칭스태프가 일본까지 날아가 김주성의 출전 가능성을 따졌지만 아쉽게도 월드컵 출전은 쉽지 않은 상황이었다.

이기혁은 2022년 동아시안컵 당시 홍콩을 상대로 이미 A매치 데뷔전을 치른 선수이지만 대표팀과는 오랜 기간 거리가 있었다. 홍 감독 체제에서는 2024년 11월 북중미 월드컵 아시아 예선 경기를 앞두고 한 번 소집됐을 뿐 경기에 나서지는 못했다.

홍 감독이 선수들의 안정을 우선한 것은 대회 자체가 갖고 있는 많은 변수들도 영향을 미쳤다. 당장 한국이 조별리그 1~2차전을 치르는 멕시코 과달라하라의 고지대(해발 1571m) 적응이 최우선이다. 이를 위해 홍 감독은 월드컵 직전 사전캠프지인 미국 유타주 솔트레이크시티에서 치르는 두 차례 평가전을 상대적으로 약체인 트리니다드토바고(31일)와 엘살바도르(6월 4일) 등과 만나는 것도 감수했다.

홍 감독은 “솔트레이크시티를 떠나 다른 곳으로 가면 조금 더 좋은 상대와 만날 수 있었지만 과달라하라를 대비하는 차원에서 효율적이지 않았다. 클럽팀도 감수할 생각이었는데 다행이었다”고 말했다.

대표팀은 18일 인천공항을 통해 솔트레이크로 떠난다. 해외파는 FIFA 규정에 따라 24일부터 대표팀에 합류하게 된다. 대표팀은 6월 5일 결전지인 멕시코 과달라하라에 입성해 조별리그 통과에 도전한다. 조별리그 A조에 속한 홍명보호는 과달라하라에서 12일 체코, 19일 멕시코를 상대한다. 이어 25일 몬테레이로 장소를 옮겨 남아프리카공화국과 3차전을 치른다.

◆2026 북중미 월드컵 최종명단(26명)

FW 오현규(베식타시), 손흥민(LAFC), 조규성(미트윌란)

MF 양현준(셀틱), 백승호(버밍엄 시티), 박진섭(저장 FC), 황인범(페예노르트), 김진규(전북 현대), 이동경(울산)* 배준호(스토크시티), 엄지성(스완지시티), 황희찬(울버햄프턴), 이재성(마인츠), 이강인(파리 생제르맹)

DF 김민재(바이에른 뮌헨), 조유민(샤르자), 이한범(미트윌란), 이기혁(강원), 김태현(가시마 앤틀러스), 이태석(아우스트리아 빈), 설영우(츠르베나 즈베즈다), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐), 김문환(대전하나시티즌)

GK 김승규(FC도쿄), 조현우(울산 HD), 송범근(전북 현대)