짧게 치고 빠진다…관심이 고픈 패스트푸드 ‘한정판 마케팅’

요즘 패스트푸드 및 외식업계의 신제품 출시 소식에 대부분 붙는 수식어가 있다. ‘한정판’ 혹은 ‘기간 한정’이라는 전제다. 성격 급한 소비자를 더욱 조바심 나게 하는 미끼가 아닐 수 없다. 한정판 버거와 시즌 음료, 협업 메뉴가 끊임없이 등장하는 가운데, 전문가들은 이것을 단순한 신메뉴 출시를 넘어 “소비자 심리를 겨냥한 전략”이라고 분석한다.



국내에서는 넷플릭스 <흑백요리사> 등에 출연해 유명해진 셰프와의 협업이 햄버거 시장의 ‘한정판’을 이끄는 추세다. 롯데리아는 ‘삐딱한 천재’ 이찬양 셰프와 손잡고 ‘번트 비프버거’를 선보였고, 맥도날드는 최강록 셰프와 ‘와사비 게살 크림 크로켓 버거’와 ‘와사비 슈비 버거’를 한정 출시했다. 앞서 버거킹은 ‘바베큐연구소장’ 유용욱 셰프와 협업한 ‘스모크 비프립 와퍼’를 출시했다. 해당 제품은 3주 만에 누적 판매량 100만개를 돌파했다.



업계 전문가들은 ‘한정판’ 전략의 가장 큰 이유로 소비자 관심을 지속적으로 유지하는 점을 꼽는다. 패스트푸드 시장 경쟁이 치열해지면서, 브랜드들은 단순한 고정 메뉴만으로는 브랜드만의 화제성을 만들기 어려워졌다는 것이다.



특히 SNS 환경이 큰 영향을 미치고 있다. 새로운 메뉴가 등장하면 소비자들은 사진과 후기를 공유하고, 브랜드는 자연스럽게 온라인 화제성을 확보하게 된다.



최근 해외 패스트푸드 브랜드는 특정 영화·게임·캐릭터와 협업한 한정 메뉴를 적극적으로 출시하고 있다. 전문가들은 기간 한정 메뉴가 소비자들의 반복 방문 효과도 크다고 설명한다. 고정 메뉴만 있으면 방문 빈도가 줄어들 수 있지만, 새로운 메뉴가 계속 나오면 소비자들이 ‘이번에는 어떤 메뉴가 나왔는지’ 확인하기 위해 다시 매장을 찾게 된다.



업체 입장에서는 위험 부담을 줄이는 장점도 있다. 새로운 메뉴를 정식 상시 메뉴로 출시할 경우 재료 공급과 운영 부담이 커지지만, 기간 한정 형태로 먼저 반응을 테스트하면 소비자 선호도를 더욱 쉽게 확인할 수 있기 때문이다. 실제 일부 메뉴는 한정 판매 후 반응이 좋아 정규 메뉴로 전환되기도 한다.



미국 음식 전문 매체 델리시는 최근 패스트푸드 업계가 ‘익숙하지만 새로운 맛’을 선호하는 소비자 성향에도 주목하고 있다고 설명했다. 완전히 낯선 메뉴보다 기존 인기 메뉴에 소스나 토핑, 콘셉트를 변형한 제품이 더 좋은 반응을 얻는 경우가 많다는 것이다. 실제 온라인 커뮤니티에서도 기간 한정 메뉴에 대한 반응은 매우 빠르게 확산한다. 일부 소비자들은 “한정 메뉴가 사라지기 전에 꼭 먹어야 한다”는 반응을 보이지만, “너무 자주 바뀌어 피로하다”는 의견도 나온다.



전문가들은 이런 현상이 단순한 음식 유행을 넘어 ‘포모(FOMO·Fear Of Missing Out·놓칠까 두려워하는 심리)’ 소비와 맞닿아 있다고 분석한다. 소비자들이 제품뿐 아니라 ‘유행에 참여하는 경험’까지 함께 소비하고 있다는 의미다. 업계에서는 앞으로도 패스트푸드 브랜드들의 한정판 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보고 있다.

