창간 80주년 경향신문

회색 벽에 꿈을 그렸다···호서대 학생들, 아동양육시설 벽화 봉사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

회색 벽에 꿈을 그렸다···호서대 학생들, 아동양육시설 벽화 봉사

입력 2026.05.17 09:15

학생들 직접 디자인·채색 참여

“아이들에게 희망·즐거움 전하고 싶어”

벽화 봉사에 참여 중인 호서대 학생들. 호서대 제공

벽화 봉사에 참여 중인 호서대 학생들. 호서대 제공

대학생들의 따뜻한 손길이 아이들의 일상 공간을 새롭게 바꿨다. 호서대 학생들이 아동양육시설 벽면에 그린 그림은 단조롭던 공간에 생기를 더하며 아이들에게 작은 위로와 즐거움을 선물했다.

호서대는 학생 봉사단체 ‘호서봉사단’이 천안지역 한 아동양육시설을 찾아 생활공간 환경개선을 위한 벽화 봉사활동을 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 활동은 벽화 디자인 구상부터 재료 준비, 제작까지 전 과정을 학생들이 자발적으로 맡아 진행됐다. 참여 학생들은 시설 내부 벽면 곳곳에 아이들의 꿈과 희망을 담은 그림을 그리며 생활공간에 새로운 활력을 불어넣었다.

벽화에는 자연과 동물, 희망의 메시지 등 아동들의 정서 안정과 창의력 향상에 도움이 되는 다양한 소재가 담겼다. 회색빛 벽면은 밝고 따뜻한 분위기의 공간으로 탈바꿈했다. 학생들은 밑그림 작업부터 채색까지 직접 참여하며 구슬땀을 흘렸다.

봉사활동에 참여한 애니메이션학과 2학년 김채연씨는 “작은 재능과 정성이 아이들에게 즐거움과 희망이 되길 바라는 마음으로 참여했다”며 “아이들이 벽화를 보며 조금 더 밝고 행복한 시간을 보냈으면 좋겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글