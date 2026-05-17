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SNS에 ‘정청래 암살단 모집’ 글···민주당, 경찰 수사의뢰·신변보호 요청

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본문 요약

더불어민주당이 17일 SNS 단체 대화방에서 정청래 대표에 대한 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보를 접수해 경찰에 수사를 의뢰하고 정 대표 신변 보호를 요청했다고 밝혔다.

강 수석대변인은 "이러한 테러 모의로 인해 정 대표의 행보가 위축된다면 대한민국의 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박에 다름아니다"라며 "무의식에 자리잡은 공포심으로 스스로 몸을 사릴 수밖에 없도록 만드는 그 자체로 이미 심각한 선거운동 방해 행위에 해당할 것"이라고 말했다.

강 수석대변인은 "경찰에 다시 한번 요청드린다. 정청래 암살단 모집에 가입 신청한다는 글들이 올라오고 있다"며 "그 배후를 포함해 신속한 수사 절차 개시를 촉구한다. 정 대표에 대한 철저한 신변 보호를 부탁드린다"고 말했다.

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SNS에 ‘정청래 암살단 모집’ 글···민주당, 경찰 수사의뢰·신변보호 요청

입력 2026.05.17 09:51

  • 박하얀 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정청래 더불어민주당 대표가 지난 14일 경북 울릉군 천부초등학교 운동장에서 열린 제30회 북면 면민체육대회에 참석해 축사하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 지난 14일 경북 울릉군 천부초등학교 운동장에서 열린 제30회 북면 면민체육대회에 참석해 축사하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 17일 SNS 단체 대화방에서 정청래 대표에 대한 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보를 접수해 경찰에 수사를 의뢰하고 정 대표 신변 보호를 요청했다고 밝혔다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “어제(16일) 당 차원에서 경찰에 신속한 수사 의뢰와 철저한 신변 보호를 요청했다”며 이같이 말했다.

강 수석대변인은 “공식 선거운동 기간을 고작 나흘 앞둔 상황에서 ‘정청래를 죽이자’ ‘정청래 암살단 모집’ 등 실체를 알 수 없는 SNS 단체(대화)방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다”고 말했다.

강 수석대변인은 “이러한 테러 모의로 인해 정 대표의 행보가 위축된다면 대한민국의 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박에 다름아니다”라며 “무의식에 자리잡은 공포심으로 스스로 몸을 사릴 수밖에 없도록 만드는 그 자체로 이미 심각한 선거운동 방해 행위에 해당할 것”이라고 말했다.

강 수석대변인은 “경찰에 다시 한번 요청드린다. 정청래 암살단 모집에 가입 신청한다는 글들이 올라오고 있다”며 “그 배후를 포함해 신속한 수사 절차 개시를 촉구한다. 정 대표에 대한 철저한 신변 보호를 부탁드린다”고 말했다. 그는 “우리 정치와 민주주의를 또 한 번 크게 후퇴시키는 불행한 일이 결코 반복돼선 안 된다”고 했다. 이재명 대통령이 2024년 민주당 대표 시절 발생한 부산 가덕도 신공항 피습 사건을 환기한 것으로 보인다.

강 수석대변인은 ‘정 대표가 현장 일정을 계속 소화하는지’ 묻는 취재진 질문에 “예정대로 진행한다”고 말했다. 그는 “정 대표는 어떠한 위협과 협박에도 굴하지 않고 민주당의 지방선거 승리와 우리 당 후보들의 당선을 위해 의연한 자세를 유지할 것”이라고 했다.

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