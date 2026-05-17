SNS에 ‘정청래 암살단 모집’ 글···민주당, 경찰 수사의뢰·신변보호 요청

더불어민주당이 17일 SNS 단체 대화방에서 정청래 대표에 대한 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보를 접수해 경찰에 수사를 의뢰하고 정 대표 신변 보호를 요청했다고 밝혔다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고 “어제(16일) 당 차원에서 경찰에 신속한 수사 의뢰와 철저한 신변 보호를 요청했다”며 이같이 말했다.

강 수석대변인은 “공식 선거운동 기간을 고작 나흘 앞둔 상황에서 ‘정청래를 죽이자’ ‘정청래 암살단 모집’ 등 실체를 알 수 없는 SNS 단체(대화)방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다”고 말했다.

강 수석대변인은 “이러한 테러 모의로 인해 정 대표의 행보가 위축된다면 대한민국의 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박에 다름아니다”라며 “무의식에 자리잡은 공포심으로 스스로 몸을 사릴 수밖에 없도록 만드는 그 자체로 이미 심각한 선거운동 방해 행위에 해당할 것”이라고 말했다.

강 수석대변인은 “경찰에 다시 한번 요청드린다. 정청래 암살단 모집에 가입 신청한다는 글들이 올라오고 있다”며 “그 배후를 포함해 신속한 수사 절차 개시를 촉구한다. 정 대표에 대한 철저한 신변 보호를 부탁드린다”고 말했다. 그는 “우리 정치와 민주주의를 또 한 번 크게 후퇴시키는 불행한 일이 결코 반복돼선 안 된다”고 했다. 이재명 대통령이 2024년 민주당 대표 시절 발생한 부산 가덕도 신공항 피습 사건을 환기한 것으로 보인다.

강 수석대변인은 ‘정 대표가 현장 일정을 계속 소화하는지’ 묻는 취재진 질문에 “예정대로 진행한다”고 말했다. 그는 “정 대표는 어떠한 위협과 협박에도 굴하지 않고 민주당의 지방선거 승리와 우리 당 후보들의 당선을 위해 의연한 자세를 유지할 것”이라고 했다.