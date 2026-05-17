‘소리 없는 몸짓의 향연’ 춘천마임축제 24일 개막···“물·불·몸짓으로 도심 물든다”

강원 춘천지역의 대표적인 공연 예술축제인 ‘춘천 마임축제’가 오는 24일 개막한다.

몸과 움직임, 이미지를 기반으로 한 공연 예술 축제로 매년 10만 명 이상의 관람객이 찾는 ‘춘천 마임축제’는 런던 마임축제, 프랑스 미모스 축제와 함께 세계 3대 마임축제로 불린다.

춘천시와 (사)춘천마임축제는 오는 24일부터 31일까지 8일간 중앙로와 축제극장 몸짓, 석사천 산책로, 우두 공원, 레고랜드 코리아 리조트 주차장 등 춘천 도심 일원에서 ‘제38회 춘천마임축제’를 개최한다고 17일 밝혔다.

올해 축제 주제는 ‘몸 풍경’이다. 축제 기간 신체(몸), 환경(풍), 그리고 예술적 관계망(경)이 서로 스며들며 만들어내는 감각적 경험을 담은 이색적인 공연이 이어진다.

관객과 공연자가 함께 어우러져 도심 한가운데서 물 난장을 펼치는 개막 프로그램인 ‘아!水라장’은 오는 24일 오후 1시부터 4시까지 춘천 중앙로에서 열린다.

축제의 하이라이트인 ‘도깨비 난장’은 오는 30일 오후 2시부터 31일 새벽 5시까지 레고랜드 코리아 리조트 주차장에서 펼쳐진다.

국내외 60여 개 예술단체가 몸짓 프로그램과 다양한 불 설치미술 등을 선보이고, 관객들은 새벽까지 이어지는 마임의 열기에 빠져들게 된다.

도깨비 난장에서는 신진예술가를 발굴하는 경연대회 ‘마임 프린지’도 열린다.

본선에 진출한 10개 팀이 난장 무대에 올라 공연을 선보이며 1등에겐 문화체육관광부 장관상이 수여 된다.

올해 새롭게 선보이는 ‘예술 난장 X’도 눈길을 끈다.

19세 이상 성인을 대상으로 운영되는 실험형 프로그램으로 사회적 역할과 규율에서 잠시 벗어나 오롯이 감각에 집중할 수 있는 ‘해방의 시간’을 제안한다.

이밖에 ‘도깨비 유랑단’은 대학과 병원, 관광지, 보육 시설 등 시민들의 생활 공간을 직접 찾아가 공연을 선보인다.

춘천마임축제 티켓은 망고티켓과 네이버 예약을 통해 예매할 수 있다.

자세한 일정과 프로그램은 춘천마임축제 공식 인터넷 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이두성 춘천마임축제 예술감독은 “올해도 많은 시민과 관광객들이 춘천 곳곳에서 몸으로 축제를 경험하며 특별한 시간을 보내길 바란다”라고 말했다.

한편 지난해 춘천마임축제에는 10만1780명의 시민과 관광객이 참여한 것으로 집계됐다.

방문객 소비지출액 약 141억 원, 생산 유발효과 287억 원 등의 지역경제 파급효과가 나타난 것으로 분석됐다.