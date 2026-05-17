인천서 현관문에 페인트칠·계란 투척 ‘보복대행’ 20대 구속영장

아파트 현관에 페인트칠을 하고 계란 등 음식물을 뿌린 ‘보복 대행’ 범죄를 저지른 20대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

인천 서부경찰서는 재물손괴와 주거침입 등의 혐의로 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 17일 밝혔다.

A씨는 지난 13일 오전 5시 30분쯤 서구 청라동의 한 아파트 현관문에 페인트칠하고 계란 등 음식물을 뿌린 혐의를 받고 있다.

경찰은 퀵서비스 기사로 위장하고 범행한 A씨를 추적해 지난 16일 오전 3시 30분쯤 천안에서 긴급체포했다.

조사 결과, A씨는 텔레그램 의뢰를 통해 착수금으로 30만원을 받고, 범행 이후 100만원 이상을 받기도 한 것으로 파악됐다.

경찰은 피해자인 B씨에게 악감정을 품고 누군가 A씨에게 보복 대행을 한 것으로 보고, 배후자를 추적하고 있다.

경찰 관계자는 “피해자 B씨는 별달리 짚이는 부분이 없다”고 밝혀, 오인 범죄일 가능성도 배제하지 않고 있다.

경찰 관계자는 “A씨에게 보복 대행을 의뢰한 배후자를 붙잡으면 협박죄 등 다른 혐의도 추가 적용할 수 있다”고 말했다.

이재명 대통령은 지난 15일 해당 사건 내용을 담은 보고서를 SNS에서 공개하면서 “사적 보복 대행은 부탁받는 사람도 부탁하는 사람도 모두 중대 범죄”라며 “현대 문명국가에서 사적 분쟁은 법질서에 따라 해결해야 한다”고 강조했다.

텔레그램을 이용한 보복 대행 범죄는 지난해 8월 대구에서 처음 발생했으며 지금까지 피의자 50명이 검거됐다.

앞서 지난 1월 인천 서구 청라동에서는 “투자 사기 피해를 신고했다”며 각각 40만원씩을 받고 오피스텔 현관문 앞에 인분을 포함한 오물을 뿌리고 욕설 낙서를 한 20대 2명이 경찰에 구속됐다.