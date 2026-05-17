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홍천군, 7월부터 결혼장려금 지원···혼인한 부부 1쌍 기준 최대 500만 원

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본문 요약

강원 홍천군은 오는 7월 1일부터 '결혼장려금 지원사업'을 시행한다고 17일 밝혔다.

또 혼인신고 후 결혼장려금을 분할 지급 받을 동안 부부 모두 홍천군에 주민등록을 두고 거주해야 한다.

다만 최초 지급의 경우 혼인신고일 기준 부부 중 1명만 홍천군에 주민등록이 돼 있더라도 지원받을 수 있다.

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홍천군, 7월부터 결혼장려금 지원···혼인한 부부 1쌍 기준 최대 500만 원

입력 2026.05.17 10:31

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

홍천군청 전경. 홍천군 제공

홍천군청 전경. 홍천군 제공

강원 홍천군은 오는 7월 1일부터 ‘결혼장려금 지원사업’을 시행한다고 17일 밝혔다.

이번 사업은 결혼 친화적 환경을 조성하고, 신혼부부의 지역 정착을 돕기 위해 마련됐다.

지원 대상은 7월 1일 이후 혼인신고를 한 18세 이상 49세 이하 부부다.

혼인신고일 기준 1년 전부터 홍천군에 주민등록을 두고 거주하고 있어야 지원을 받을 수 있다.

또 혼인신고 후 결혼장려금을 분할 지급 받을 동안 부부 모두 홍천군에 주민등록을 두고 거주해야 한다.

다만 최초 지급의 경우 혼인신고일 기준 부부 중 1명만 홍천군에 주민등록이 돼 있더라도 지원받을 수 있다.

이 경우 나머지 배우자가 결혼장려금 신청일까지 홍천군으로 주민등록을 이전하면 지원 대상에 포함된다.

지원 금액은 혼인한 부부 1쌍 기준 최대 500만 원이다.

부부 중 1명을 대표 신청자로 정해 지역 화폐인 홍천사랑카드 충전 방식으로 받을 수 있다.

1년 차 200만 원, 2년 차 200만 원, 3년 차 100만 원 등 3년간 3회에 걸쳐 지급된다.

결혼장려금 지원 신청은 오는 7월 1일부터 주민등록지 담당 읍·면 행정복지센터에서 할 수 있다.

홍천군 관계자는 “결혼을 장려하고 신혼부부의 경제적 부담을 줄이기 위해 이 같은 사업을 추진하게 됐다”라며 “새로운 출발을 준비하는 부부들이 홍천에서 안정적으로 정착하고, 지역사회와 함께 미래를 그려갈 수 있도록 세심하게 지원하겠다”라고 말했다.

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