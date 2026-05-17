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대구, 전·월세 계약 전 ‘안전계약 컨설팅’ 제공···18일부터 신청

입력 2026.05.17 10:37

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 전세사기를 막기 위해 예비 임차인에게 안전계약 컨설팅을 제공한다고 17일 밝혔다.

이는 임대차 계약을 맺기 전 관련 전문가가 등기부등본, 건축물대장 등 전·월세 계약 관련 서류를 미리 살피고 주요 피해 사례와 계약 시 유의사항 등을 종합적으로 안내하는 제도다. 희망자는 오는 18일부터 대구시 전세피해지원센터에서 예약한 후 이용 가능하다.

‘전세사기피해자 지원 및 주거안정에 관한 특별법’ 시행 후 현재까지 대구지역에서는 전세사기 피해 사례가 총 1772건 접수됐으며, 이중 890건만 실제 피해로 인정됐다. 피해 금액은 약 854억원으로 집계됐다.

대구전세피해지원센터는 피해자 결정 신청 접수 및 사실조사와 주요 지원정책 연계 등을 추진 중이다. 생활안정지원금(최대 120만원), 이주비 지원(100만원) 등 금전적 도움과 함께 법률·금융·주거·심리 분야 전문가 상담 등도 제공하고 있다.

허주영 대구시 도시주택국장은 “전세사기 피해로 고통받고 있는 임차인들의 주거 안정과 일상 회복을 위한 맞춤형 지원에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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