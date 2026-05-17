[속보] 김민석 “삼성 파업 땐 긴급조정 포함 모든 수단 강구”

김민석 국무총리는 17일 삼성전자 노조의 총파업 예고와 관련해 "파업으로 국민경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면, 정부는 국민경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다"고 말했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 발표한 대국민 담화를 통해 "사실상 마지막 기회인 내일 사후조정에서 노사가 반드시 성과를 내주기를 온 국민과 함께 간절히 요청드린다"며 이같이 밝혔다.

김 총리는"18일 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회"라며 "노사 모두 이 자리의 무게를 결코 가볍게 여겨서는 안 된다"고 밝혔다.