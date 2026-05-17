버려지는 폐현수막·농산부산물, 재활용으로 가치 높인다···규제특례 승인

버려지는 폐현수막과 농산부산물이 자동차 내외장 소재 원료와 축사깔개로 재활용된다.

경기도는 도내 중소기업들에게 제공 중인 ‘규제샌드박스 맞춤형 컨설팅’을 통해 순환경제 분야 2개 과제가 기후에너지환경부로부터 실증특례 승인을 받았다고 18일 밝혔다. 규제샌드박스란 신기술을 활용한 새로운 제품과 서비스에 대해 일정한 조건을 충족하면 기존 규제를 면제하거나 유예해 주는 제도다.

승인 대상은 ‘폐현수막을 활용한 재활용 섬유(자동차 내외장 소재) 제작 기술’과 ‘버섯 수확 후 배지·농산부산물을 활용한 친환경 축사깔개 등 개발·제조’다.

폐현수막은 통상 소각 또는 단순 폐기돼 환경 부담을 키웠다. 하지만 이번 폐현수막 재활용 기술 승인에 따라 섬유 제품 생산으로 이어질 수 있어 자원순환 가능성을 크게 높였다.

도는 “이번 실증특례 승인에 따라 폐기물관리법상 폐기물 종합재활용업을 임시로 허가하고 일부 재활용 공정에 대한 법령 적용도 유예한다”고 밝혔다.

농산부산물 재활용 기술은 버섯 수확 후 남는 배지와 농산부산물을 축사용 깔개, 버섯배지 원료 등 순환자원으로 재가공하는 것이다.

도는 앞으로도 순환경제 분야를 중심으로 규제샌드박스 지원을 강화할 계획이다. 김백식 경기도 규제개혁과장은 “이번 승인 사례는 폐자원 재활용 기술이 실제 사업화 단계로 나아갈 수 있도록 경기도가 현장 중심으로 지원한 결과라는 점에서 의미가 크다”며 “버려지는 자원을 산업 원료로 재활용해 순환경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다”고 말했다.