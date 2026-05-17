금리 0.25%p만 올라도 가계이자 연 3조2000억원 불어난다

연내 기준금리 인상 전망이 나오는 가운데 한 차례만 금리가 인상돼도 가계대출을 받은 사람(차주)의 이자 부담은 연 3조2000억원 늘어날 것으로 추산됐다. 가계대출 차주 1인당 연간 이자 부담도 16만원 이상 늘어나게 되는 것이다.

한국은행이 17일 박성훈 국민의힘 의원에게 제출한 자료를 보면, 대출 금리가 0.25%포인트(p) 오를 경우 가계대출 차주의 이자 부담은 연 3조2000억원 증가하는 것으로 나타났다. 차주 1인당 연간 이자 부담은 평균 16만3000원 늘어난다.

대출 금리가 0.50%p 오르면 이자 부담은 6조4000억원(1인당 연 32만7000원), 0.75%p 오르면 9조7000억원(1인당 연 49만원) 증가할 것으로 예상됐다.

이번 추산은 한은이 지난해 말 기준 가계대출 잔액에 변동금리 대출 비중(약 64.5%)을 적용해 산출한 결과다. 한은에 따르면 지난해 말 가계대출 잔액은 1852조7000억원으로, 1년 전(1802조3000억원)보다 2.8% 증가하며 역대 최대를 기록했다. 가계대출 잔액은 2019년 말 1504조4000억원으로 처음 1500조원을 넘은 뒤 최근까지 증가세를 보이고 있다.

자영업자의 대출 원리금 상환 부담은 가계대출 차주보다 더 크게 늘어날 것으로 전망됐다. 대출 금리가 0.25%p 상승할 경우 자영업자의 연간 이자 부담은 1조8000억원 늘어난다. 1인당 연간 이자 부담은 평균 약 55만원 증가하는 것으로 추산됐다.

대출 금리가 0.50%p 오르면 이자 부담은 3조5000억원(1인당 110만원), 0.75%p 오르면 5조3000억원(1인당 165만원) 증가할 것으로 예상됐다.

한은에 따르면 자영업자 대출 잔액 역시 지난해 말 1092조9000억원으로 1년 전(1083조8000억원)보다 0.8% 증가하며 역대 최대를 기록했다.

특히 취약 자영업자의 경우 금리 인상에 따른 충격이 클 것으로 관측됐다. 대출 금리가 0.25%p 오르면 자영업 다중채무자 이자 부담은 연 1조1000억원 늘어난다. 연간 이자 부담은 1인당 64만원 증가한다.

금리가 0.50%p 오르면 이자 부담은 2조1000억원(1인당 128만원), 0.75%p 오르면 3조2000억원(1인당 192만원) 증가하는 것으로 추산됐다. 다중채무자는 가계대출을 받은 금융기관 수와 개인사업자대출을 받은 상품 수의 합이 3개 이상인 차주를 말한다.

자영업 다중채무자 대출 잔액은 지난해 말 647조7000억원으로, 전체 자영업자 대출의 59.3%를 차지했다. 자영업 다중채무자 수는 2024년 말 168만9000명에서 지난해 말 164만4000명으로 2.7% 감소했지만, 이들의 1인당 평균 대출액은 3억9000만원으로 그대로였다.

한은은 지난 3월 ‘금융안정 상황’ 보고서에서 “지방 주택시장 회복세가 지연되고 금융자산 가격 조정 등이 동반될 경우 부채 증가가 컸던 고위험 가구를 중심으로 상환 부담이 크게 확대될 수 있다”고 밝혔다.