구미에 2030년까지 반도체 핵심부품 자립화 ‘전초기지’···‘K-반도체 밸류체인’ 기대

경북도는 산업통상부가 주관하는 ‘반도체 챔버용 소재·부품 제조 및 검증 테스트베드 구축’ 공모사업에 최종 선정됐다고 17일 밝혔다.

이는 올해 5월부터 5년간 국비 150억원 등 400억원을 들여 구미 국가1산업단지 내(구미시 공단동 방림부지)에 반도체 챔버용 소재·부품 테스트베드를 조성하는 사업이다.

반도체 챔버용 소재·부품 기술지원센터와 반도체 챔버용 핵심 소재·부품 제조 및 검증 장비(44종)를 구축하고 시제품 제작 및 시험분석 평가 지원, 수요-공급기업 네트워크 활성화 및 기업 지원 등도 이뤄질 예정이다.

이 사업은 2㎚급 이하 초미세 반도체 공정 도입에 따라 극저온·수소 플라즈마 등 극한 환경을 견딜 수 있는 고부가 챔버 부품 수요가 증가하는 상황에서 미국, 일본 등 특정 국가 의존도가 높은 핵심 부품의 기술 자립화를 위해 추진된다.

그간 국내 중소·중견기업들은 반도체 핵심 부품 개발 시 고가의 준양산급 장비 부족으로 시제품 제작과 성능 검증에 어려움을 겪었다. 경북도는 현재 챔버용 3대 핵심 부품(정전척·링·라이너)은 대외 의존도가 90%를 웃도는 상황이라고 설명했다.

도는 이번 사업을 통해 개발 기간을 기존 5년 이상에서 3년 이내로 줄이고, 개발 비용도 50% 이상 절감해 수입 대체 효과를 높일 것으로 기대한다. 지역의 소재·부품 제조 기술과 수도권의 칩 양산을 잇는 ‘K-반도체 밸류체인’을 완성한다는 게 경북도의 목표다.

양금희 경북도 경제부지사는 “구미 반도체 특화단지를 중심으로 초격차 기술 경쟁력을 확보해 글로벌 반도체 공급망을 주도해 나가겠다”고 말했다.