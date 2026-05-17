4500년의 신비 간직한 ‘인제 대암산 용늪’ 생태탐방 재개···10월까지 운영

람사르 협약 국내 1호 습지이자 국내 유일의 고층 습원인 강원 인제군 대암산 ‘용늪’의 생태탐방이 지난 16일부터 재개됐다.

인제군은 이번에 재개된 용늪 생태 탐방은 오는 10월 31일까지 운영될 예정이라고 17일 밝혔다.

대암산 자락 해발 1280m 지점에 자리 잡은 ‘용늪’은 4000~4500년 전 형성된 것으로 추정되는 국내 대표 고층습원이다.

용늪이라는 명칭은 ‘하늘로 올라가는 용이 쉬었다 가는 곳’이라는 전설에서 유래했다.

북방계 식물과 희귀종 등 식물 343종, 동물 303종이 서식하는 생물 다양성의 산실이다.

생태자원의 보고인 용늪은 1973년 천연기념물 제246호로 지정된 데 이어 1997년 한국에서 처음으로 람사르협약 습지로 등록됐다.

습원 식물이 대규모로 자생하고 있어 학술 가치가 매우 높은 점 등이 고려돼 1999년 습지보호지역으로 지정됐다.

인제군은 생태계 보전을 위해 매년 일정 기간 제한된 인원에게만 생태탐방을 허용하고 있다.

탐방코스는 서흥리길, 가아리길 등 2개 코스로 나뉜다.

‘가아리 길’은 인제읍 가아리 산1번지에 자리 잡은 탐방안내소에서 용늪 입구까지 14㎞를 차량으로 이동한 후 도보로 이동하는 코스다.

왕복 3시간 정도 소요되는 단기 코스다.

하루 1회 30명으로 탐방객 수를 제한한다.

‘서흥리 길’은 대암산 용늪 탐방자지원센터에 집결해 5㎞에 달하는 구간을 도보로 이동하는 코스다.

왕복 5시간가량 소요되는 ‘서흥리 코스’는 하루 120명까지 탐방할 수 있다.

용늪 탐방은 생태계 보호를 위해 사전 예약제로 운영된다.

탐방 희망일 열흘 전까지 인제군 대암산 용늪 인터넷 홈페이지(sum.inje.go.kr/br/reserve)를 통해 예약하면 된다.

서봉희 인제군 환경보호과장은 “대암산 용늪은 전 세계적으로도 희귀한 생태 자산인 만큼 철저한 보전과 관리가 필요한 곳”이라며 “이번 탐방 재개를 통해 많은 분이 자연의 경이로움을 체험하고 생태 보전의 중요성을 함께 느끼는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.