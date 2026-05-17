민주당 인천 국회의원 10명 ‘인천공항 통합 반대’···“법 개정 안하겠다”

더불어민주당 소속 인천시장 후보와 인천지역 국회의원, 보궐선거에 출마하는 후보자 등이 동북아 허브공항이자, 인천시민들의 자랑거리인 ‘인천공항 통합’에 반대 입점을 분명히 밝혔다.

이에 따라 정부가 인천국제공항공사와 한국공항공사, 가덕도신공항건설공단 등 공항 운영 3개 기관 통합 검토는 백지화 수순을 밟을 가능성이 크다

민주당 박찬대 인천시장 후보와 김교흥·맹성규·유동수·정일영·허종식·노종면·모경종·박선원·이용우·이훈기 등 인천 국회의원 10명, 송영길·김남준 재보선 후보는 17일 ‘민주당 인천 국회의원들은 인천국제공항 통합에 결연히 반대한다’는 성명을 발표했다.

이들은 “정부는 모든 공공기관을 대상으로 기관 합리화 방안을 검토하고 있지만, 공항 통합과 관련해 구체적으로 논의하거나 준비된 바는 없다고 밝혔다”며 “그러사 설령, 만에 하나 그런 논의가 진행된다고 하더라도 입법권으로 이를 반드시 막겠다는 의지를 인천시민들 앞에 공개적으로 확인하기 위해 성명을 발표했다”고 설명했다.

이어 “공항공사 통합은 인천국제공항공사법과 한국공항공사법 개정 없이는 불가능하다”며 “인천 국회의원 전원과 재보선 후보자들은 인천시민 이익에 반하는 어떠한 공항 관련 법 개정도 허용하지 않을 것임을 분명히 밝힌다”고 강조했다.

이를 위해 인천지역 국회의원들은 청와대, 중앙정부와 긴밀히 소통하며, 인천시민의 이익에 반하는 어떠한 공공기관 통합·이전·구조조정도 사전에 차단할 것이라고 밝혔다.

앞서 박찬대 민주당 후보는 지난 9일 인천국제공항공사 노조와 공항 운영사 통합 추진 반대한다는 내용의 정책협약을 체결한 바 있다.

인천국제공항공사 사장 출신인 정일영 국회의원(인천 연수을)은 “인천공항공사와 한국공항공사는 담당공항도 다르고, 성격과 목적도 완전히 달라 통합의 필요성이 없고, 통합으로 인해 더 큰 문제들이 발생할 수 있다”며 “정부에 확인한 결과, 두 공항 통합은 추진 않고 있다”고 말했다.

이어 “두 공항을 통합하려면 인천국제공항공사법과 한국공항공사법을 개정해야 하는데, 국회에서 두 법 개정이 추진되는 일은 없을 것”이라고 덧붙였다.

정 의원은 또 “최근 지방선거를 앞두고 사실과 다른 인천공항 통합 문제를 반복적으로 제기해 시민들에게 불안과 혼란을 키우고 있다”며 “왜곡된 사실로 시민을 혼란에 빠뜨리지 않길 바란다”고 덧붙였다.